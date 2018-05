RND, Les élus locaux mobilisés : Relever les défis

Le porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), Chiheb Seddik, a appelé, hier à Oran, les élus locaux à prendre conscience et à se mobiliser pour relever les défis auxquels fait face le pays. Lors d’une journée de formation au profit des élus locaux du RND, Chiheb Seddik a mis l’accent sur l’importance de “faire preuve de conscience et de se mobiliser face aux enjeux et défis multiples sur tous les plans.” L’élu local, a-t-il souligné, “est la base qui peut donner une belle image sur son parti et sur les instances élues”, déclarant “si nous ne prenons pas soin de la collectivité locale et de l’élu local, on ne peut pas dire que nous sommes sur la bonne voie pour édifier la démocratie”. Mettant en exergue le rôle de l’élu local dans la construction de la démocratie, la relance de l’économie nationale, Chiheb Seddik a précisé que “l’Algérie s’apprête à des élections pour la présidentielle et vit des problèmes économiques et financiers qui ont des répercussions sur la vie sociale, la cohésion nationale et alimentent la surenchère et la récupération politicienne”, appelant à la mobilisation et à la vigilance. Le porte-parole du RND a rappelé que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé à l’opposition un grand rôle pour édifier une démocratie correcte et solide, exhortant l’élu à avoir confiance en lui-même, en le parti, en l’Etat et en le Président de la République dans la conjoncture actuelle. “Le moudjahid Abdelaziz Bouteflika n’est pas l’homme qui s’attache au pouvoir. Sa présence, nous la considérons au RND comme un sacrifice. Le RND soutient le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sans conditions”, a souligné Chiheb Seddik. Cette journée de formation, à laquelle ont assisté des membres du bureau national du RND, a été marquée par des interventions sur le code des APC, la gestion financière des collectivités locales et le rôle de l’élu dans le développement local.