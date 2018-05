Surveillance des élections : Concertation et formation

M. Bedoui : « La formation doit être au cœur des programmes des partis politiques, des Administrations et des institutions.»

M. Louh : « l’opération des élections est soumise à des procédures juridiques.»

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a mis en avant, hier à Alger, le rôle de la formation dans le développement du processus électoral.

S’exprimant en marge d’une journée de formation organisée par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) au profit des représentants des partis politiques agréés, M. Bedoui a souligné l’importance de la formation pour l’ensemble des acteurs concernés par le processus électorale, précisant que la place de la formation est au cœur de tous les programmes du ministère de l’Intérieur.

Présent au cours de cette rencontre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a mis en avant le rôle de la justice dans le processus électoral, précisant que «l’opération des élections est soumise à des procédures juridiques».

Le ministre a, dans le sillage, fait savoir que «le respect des procédures dans la formulation des recours, notamment, est primordial» a-t-il expliqué, ajoutant que «la procédure protège le fond», un principe fondamental dans la justice qui constitue le dernier maillon de la chaîne de surveillance.

Pour M. Louh, certaines requêtes sont rejetées pour vice de forme et donc le non-respect de certaines procédures liées à la formulation des recours, conformément à la loi. «Le juriste rejette la requête, en se basant en premier lieu sur le non-respect des procédures sur le principe de la forme, sans s’étaler sur le contenu» a-t-il indiqué, tout en relevant l’importance de ce genre de rencontre à laquelle ont pris part des représentants des partis politiques agréés et qui, selon ses termes, constitue un espace de concertation et d’échange d’informations et de savoir-faire dans ce domaine.

Dans sa déclaration inaugurale, le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelouahab Derbal, a mis la lumière sur l’objectif assigné à travers l’organisation de cette formation au profit des partis politiques, visant à unifier la vision concernant tout ce qui a trait à la surveillance des élections et à la formulation des recours, notamment.

«Cette rencontre, dira le président de la HIISE, qui constitue un espace de concertation a été organisée dans le but de pallier certaines insuffisances constatées lors des précédentes échéances électorales et combler des lacunes en apportant les correctifs nécessaires au code électoral en prévision des prochaines élections».

D’autre part, «cette réunion va nous permettre d’échanger les connaissances dans le domaine pour combler certaines insuffisances liées au processus électoral», a-t-il indiqué, poursuivant le fait que «c’est de la communication que jaillit la lumière».

«La rencontre permet de consacrer le dialogue constructif et l’interaction positive entre les différents intervenants de la scène politique», a insisté le président de la HIISE. Pour M. Derbal, cette importante rencontre s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 194 de la Constitution, qui stipule que l’instance veille à «l’organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours». Et d’ajouter que l’objectif principal est de bien « bâtir et promouvoir le processus électoral en Algérie». «La transparence et la crédibilité des élections est notre but», a-t-il soutenue, ajoutant, «nous œuvrons sans trêve pour mener à bien notre noble mission pour instaurer la confiance entre les différentes composantes de la société algérienne».

Pour ce faire, dira le président de la HIISE, on doit conjuguer les efforts et travailler de manière constante avec tous les acteurs concernés par le processus électoral au service de l’intérêt national et de l’intérêt public. M. Derbal a, dans son intervention, relevé «l’intérêt accordé par le Président de la République au développement du processus électoral qui se base sur la crédibilité et la transparence. Pour preuve la révision de la Constitution en 2016». Il convient de noter qu’il est prévu l’organisation d’autres sessions de formation au profit des représentants des partis politiques, dans le cadre du programme de formation initié par la HIISE.

Soulignons à la fin que cette session de formation qui s’est déroulée au Centre international des conventions, Abdelatif Rahal, du Club des Pins, a également vu la présence de la présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar et de représentants du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat.

Kamélia Hadjib