Des parlementaires en Turquie : L’expérience de lutte antiterroriste exposée

La délégation parlementaire algérienne, conduite par M. Abdelhamid Si Afif, a poursuivi sa visite en Turquie, en se rendant à la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, outre la signature du registre de condoléances, a indiqué un communiqué de l’APN.

La délégation été reçue par le président du la Grande Assemblée nationale turque, auquel M. Si Afif a transmis «les salutations et la considération du président de l’APN, Saïd Bouhadja, lui transmettant la volonté de l’Algérie de renforcement de la coopération avec la Turquie dans différents domaines».

M. Si Afif a passé en revue, «l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et la manière d’éradiquer ce fléau, grâce à la clairvoyance du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a initié les politiques de la concorde civile et la réconciliation nationale», appelant à «conjuguer les efforts en vue de lutter contre le terrorisme à travers une approche globale».

Il a souligné, à ce propos, «la disposition de l’Algérie dans la présentation de son expertise et son expérience pionnière en matière de paix et de réconciliation nationale, partant de sa conviction que la violence et l’ingérence étrangère ne font que compliquer davantage les conflits».

De son côté, le président de la Grande Assemblée nationale a exprimé «la fierté de son pays quant à son histoire, et de sa relation d’excellence avec l’Algérie, soulignant l’importance de consolider la solidarité et la coopération entre les musulmans». La Turquie «n’oublie guère la position forte et claire de l’Algérie en faveur de la légalité en Turquie, évoquant la coopération économique bilatérale et les investisseurs turques en Algérie», a-t-il mis en avant.

Il a en outre appelé «à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, et à fournir davantage de facilités aux investisseurs et entreprises turques en Algérie». Les deux côtés ont mis en avant «l’importance du renforcement des relations parlementaires entre les deux pays, à travers l’intensification des échanges et la redynamisation de l’action des groupes d’amitié parlementaires». La délégation parlementaire s’est rendue, ensuite, au siège du palais du Gouvernement, où elle a été reçue par le vice-Premier ministre turc, Recep Akdag, en présence du président de commission des affaires étrangères à la Grande Assemblée nationale turque.