M. Ouyahia reçoit le président d'Interpol : Booster la coordination sécuritaire

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a reçu, jeudi à Alger, le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et vice-ministre, chargé de la Sécurité publique de la République populaire de Chine, Meng Hongwei, qui effectue une visite de travail en Algérie, ont souligné les services du Premier ministère, dans un communiqué rendu public, jeudi dernier.

Selon cette même source, l’audience s’est déroulée en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. M. Hongwei a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. À l’issue de cette audience, le responsable d’Interpol a mis en avant le «rôle central» de l’Algérie dans la stabilité de la région et dans la lutte contre le terrorisme. Il a ajouté, en outre, avoir évoqué avec M. Messahel, les défis sécuritaires auxquels fait face le monde, en général, et la région, en particulier, notamment le terrorisme, le crime organisé, la migration clandestine, le trafic en tout genre, ainsi que les connexions entre tous ces phénomènes. M. Hongwei, et tout en relevant que les discussions avec le ministre des Affaires étrangères ont porté sur les questions de «renforcement de la coopération entre Interpol et la police algérienne», a déclaré que «l’Algérie a réalisé des progrès dans la lutte contre le terrorisme». Il a qualifie l’expérience acquise par l’Algérie dans ce domaine de lutte contre le terrorisme de «précieuse» pour la communauté internationale. Le président d’Interpol a aussi visité le Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Accompagné du DGSN, le général major Abdelghani Hamel, et des cadres du secteur, M. Hongwei a reçu des explications sur les missions assignées à cette structure. Sur place, il a indiqué qu’il partageait les mêmes idées et les mêmes objectifs que le général major Hamel. «Nous partageons, avec M. Hamel, les mêmes valeurs fondamentales, à savoir la défense de la société, les intérêts de la police et le maintien et la protection de la sécurité internationale», a-t-il affirmé. M. Hongwei a soutenu que «la nouvelle mission de la police ne consiste plus à combattre la criminalité uniquement, mais aussi la gouvernance de la situation sécuritaire». «C’est le chemin que nous devons parcourir à l’avenir dans notre mission», a-t-il poursuivi. Le président d’Interpol a également mis l’accent sur le fait que qu’Interpol continuera à soutenir Afripol, à travers le renforcement de la coopération.



M. Hamel insiste sur la promotion de la coopération internationale



Le DGSN, qui a salué M. Hongwei pour l’aide apportée à l’intégration de la Palestine au sein d’Interpol, a également déclaré que la lutte antiterroriste demeure «l’une des préoccupations majeures» de la communauté policière, tant sur le plan régional qu’international, appelant la communauté policière internationale à se mobiliser et à créer «une alliance solide et pérenne entre les chargés de l’application de la loi, les secteurs publics et privés, à même de lutter efficacement contre l’évolution accrue de la criminalité émergente, notamment la cybercriminalité et le terrorisme». Poursuivant ses propos, le DGSN a insisté sur l’importance de promouvoir la coopération internationale qui s’avère «primordiale», du fait que les services chargés de l’application de la loi «restent confrontés aux mêmes défis criminels, nécessitant la mise à niveau des capacités de prévention et de lutte, pour une réponse collective, coordonnée et rénovatrice». «La visite de M. Hongwei intervient au moment où le monde fait face à des menaces sécuritaires multiformes, générées par la prolifération des armes, la sanctuarisation des zones géographiques par des groupes terroristes, le retour des combattants terroristes étrangers, la cybercriminalité, les crises migratoires et la criminalité transnationale», note le général major Abdelghani Hamel, qui rappelle les efforts menés par les services de sécurité algériens en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité.

«Des efforts qui ont permis de réaliser des résultats appréciables et qui ont permis à l’Algérie de se positionner comme acteur positif et essentiel, disposé à partager son expérience, son expertise et apporter son soutien à la police internationale, pour faire face efficacement au terrorisme et à la criminalité organisée transnationale sous toutes ses formes», a signalé le DGSN, ajoutant que «la police algérienne, qui détient sa propre perception de sécurité, acquise au fil du temps, dans son combat contre le terrorisme et le crime organisé, a inscrit son approche et son action dans la même stratégie nationale, fondée sur les axes prioritaires».

Il cite, entre autres, la professionnalisation des services de police et le développement de leurs capacités d’action, pour «faire face à la criminalité, particulièrement dans ses formes les plus graves et le développement et la promotion de la coopération policière bilatérale et multilatérale au plan régional et international». «Préoccupée par les effets d’impact de la criminalité transnationale et de terrorisme sur la bonne gouvernance, sur la paix et la sécurité, l’Algérie continue, donc, dans le sillage des réformes entreprises par le Président de la République, à développer, dans une approche globale et intégrée, les stratégies visant à contribuer et à soutenir les actions de la communauté internationale en matière de sécurité», a-t-il expliqué. D’autre part, et concernant Afripol, M. Hamel affirme que «le plan d’Afripol 2017-2019 a inscrit, parmi ses priorités, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en prenant en charge les vulnérabilités en termes de consolidation des données, de mise en place de la plateforme d’échange d’informations entre les polices africaines». Il a également mis en avant l’adhésion de l’Algérie aux visions stratégiques d’Intterpol, tout en réitérant la détermination et l’engagement de la police algérienne à «œuvrer, en harmonie avec Interpol et les autres instances concernées de coopération policière régionale, pour le renforcement de la coopération, la coordination et la collaboration».

À l’issue de l’audience que lui a accordée le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, en présence du DGSN, le général major Abdelghani Hamel, le président d’Interpol et vice-ministre chinois de la Sécurité publique, M. Meng Hongwei, a salué le travail accompli par le ministère algérien de l’Intérieur en matière de lutte contre les différentes sortes de crime aux plans national et régional. «L’Algérie a contribué, grandement, à la stabilité de la région africaine, et j’ai beaucoup apprécié le travail accompli par le ministre algérien de l’Intérieur dans la lutte contre les différentes sortes de crime aux plans national et régional», a déclaré M. Hongwei, qualifiant les discussions d’«échange fructueux» et de «manière approfondie» sur plusieurs sujets, notamment la situation sécuritaire dans la région et dans le monde. «Interpol doit renforcer sa coopération avec les gouvernements de chaque pays, afin de faire face à tous les défis sécuritaires», fait remarquer M. Hongwei, signalant que «cette nouvelle forme de coopération est cruciale, pour assurer la sécurité et la stabilité dans le monde». Pour rappel, la visite de M. Hongwei, qui est arrivé mercredi en Algérie, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de l’unification des vues entre la police algérienne et Interpol, à travers l’Organisation africaine de coopération policière (Afripol), afin de booster la coordination sécuritaire et de relever les défis actuels et futurs.

Synthèse de : Soraya Guemmouri