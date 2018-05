Dans la lucarne : Les autorités doivent jouer leur rôle

Il est certain que toute la ville de Bel Abbes adore le football. La chanson du Raï y a aussi une grande place mais les habitants — presque tous— ne respirent que grâce aux prouesses techniques de leurs footballeurs. De l’époque d’Abdi en passant par les Tlemçani, Hffaf et les autres, le football abassi avait sa place dans le gotha algérien et même maghrébin. Cette belle ville de l’oranais algérien avait toujours été une halte « dorée » pour les footballeurs de renom. Elle a été et reste toujours une destination très prisée par les joueurs aussi bien du Centre, de l’Est ou de l’Oranais. C’est une formation réputée pour le football spectaculaire qu’elle pratique. Depuis, deux saisons déjà et surtout lorsque Chérif El Ouazzani est nommé à sa tête, elle n’en finit pas d’étonner par ses prouesses techniques et autres facettes que seules ses joueurs en ont le secret. De plus, elle donne le primat au beau jeu et tourne toujours le dos à l’agressivité et à tous ceux qui refusent de jouer d’abord au football tel qu’il a été créé par les Anglais, il y a presque deux siècles. On respire le football ;

« Bon sang ne saurez mentir » comme dirait l’adage. Quelles que soient les années qui passent, cette équipe » n’a pas perdu de sa superbe, de son éclat, comme l’or. «Ma thoulach» selon les dires de nos grand-mères. Elle reste intacte telle une marque déposée et le confirme chaque jour que dieu fait. On l’avait vu lors de la finale de la Coupe d’Algérie qui s’est jouée au stade

5-Juillet. Les présents ont été charmés par cette équipe Tels des artistes, un travail d’orfèvre est produit par les Zouari, Belahouel et consort. La satisfaction est totale, surtout aucune contestation. Aussi bien les supporters abassis que ceux de la JSK, ils n’ont pas trouvé à redire face à tant d’évidence de la part de joueurs au talent nettement supérieur. On a beau cherché des faux-fuyants, des prétextes, on n’en a pas trouvé si ce n’est « flirter » avec le déraisonnable, celui qui peut vous amener dans une impasse, voire une situation de non retour. Ceci dit, ce deuxième sacre de la Mekerra qui fera date dans le subconscient local a été obtenu par un groupe qui a tout sacrifié en acceptant tous les manquements possibles et imaginables. Ce n’est pas facile de remporter la Coupe d’Algérie et de surcroît devant la JSK, alors que les joueurs n’ont pas été payés 07 mois . Ce sont des propos proférés par les joueurs et même quelques dirigeants abassis eux-mêmes, parmi eux le coach Chérif El Ouazzani. Ce sont des joueurs qui n’ont pas fait de «chantage» à la veille de cette finale. Ils ont joué le jeu jusqu’au bout et se sont comportés en «gentleman». Ils ont honoré la ville de Bel Abbès par leur comportement digne et mérité. Il appartient, aujourd’hui, aux autorités locales et aux industriels de la ville de faire l’effort attendu d’eux et notamment les joueurs de cette formidable équipe. Ils sont aujourd’hui las de continuer à vivoter sans argent. Personne ne pourrait supporter une telle situation très longtemps. Chaque travail mérite salaire. Ce n’est pas une boutade simpliste, mais une vérité ! C’est vrai que le président Benayad avait avancé «diplomatiquement» sa démission. Car, il sait que la tâche qui l’attend ne sera pas aisée. Il faudra désormais passer à la «casserole» et «casquer » comme l’avait fait l’ex-wali de Bel Abbès, actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab. Cette équipe mérite vraiment d’être aidée du fait qu’elle est pétrie de qualité. On ne doit pas laisser un tel trésor s’envoler. De plus, quelques 5 milliards de centimes ont gonflé les caisses du club pour le trophée de la Coupe d’Algérie.

Tous les feux sont au vert » !

Hamid Gharbi