Dans le cadre du Jumelage, et sur invitation du ministère de la Justice deux experts européens, l’Italien Monettini Settimo et le Français FIX MICHEL ont séjourné à Alger et rendu visite au siège de l’Association Ouled El Houma

Chargée, entre autres, des activités des détenus en milieu carcéral reçus par le président de cete association, Abderrahmane Bergui. Les deux experts ont eu à apprécier le travail réalisé par Ouled El Houma au sein des Etablissements Pénitentiaires qui ont eu un grand écho au plan national et international.

Les deux experts européens dans le cadre des échanges ont invité Mr. Bergui, expert en la matière, à se rendre en Sicile (Italie) et aux Baumettes (France ) pour visiter les établissements pénitentiaires aux fins d’un échange d’expérience.

Cette marque de reconnaissance démontre tout l’intérêt que les deux experts accordent à l’expérience algérienne en matière de recherche des conditions de réinsertion socio-éducatives des jeunes détenus.

C’est un honneur pour le mouvement associatif algérien dans son ensemble.