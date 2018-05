ONJSA, Conférence de presse « L’Algérie et les instances sportives internationales : constat et perspectives »

Sous le haut patronage de S.E.M le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organise une conférence sous le thème «L’Algérie et les instances sportives internationales : constat et perspectives»

Les relations sportives internationales peuvent se définir et s’établir à partir de la double participation aux institutions sportives internationales à travers, d’une part la participation des athlètes aux différentes compétitions et, d’autre part par la représentation active d’un pays aux organes et instances de ces institutions. Comme elles s’inscrivent aussi, dans le champ multiforme de la coopération internationale. Outre les valeurs morales que véhicule le sport en tant que facteur de cohésion sociale, d’expression culturelle et de rapprochement entre les peuples, il constitue un enjeu ou un vecteur de l’action politique et diplomatique.

En ce sens, le sport s’est révélé comme moyen de pression internationale, de lutte pour la reconnaissance ou d’affirmation de la suprématie d’un modèle de société voire d’une idéologie. L’Algérie, en menant sa lutte de Libération nationale, a constitué une référence de par le monde, notamment à travers l’équipe nationale de football du Front de libération nationale (FLN), constituée de vaillants et talentueux joueurs ayant abandonné leur carrière sportive pour se consacrer à la cause nationale. Créée en 1958, l’équipe de football du FLN avait effectué une tournée qui l’avait conduit dans 14 pays, lesquels avaient alors témoigné de leur solidarité et soutien à la cause algérienne dans son combat libérateur contre le colonialisme français. A cette époque déjà, l’Algérie avait pris conscience du poids du sport comme instrument politique au service de ses relations internationales.

Aujourd’hui, qu’en est-il de l’état de nos relations sportives internationales ? Quels moyens pour une nouvelle stratégie?