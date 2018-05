CR Belouizdad 2 - Paradou AC 1 : L’expérience a prévalu

Le CR Belouizdad s'est imposé, hier au stade du 20-Août, face au Paradou AC, par le score de 2 à 1, à l'occasion d'un derby algérois assez équilibré, comptant pour la 28e journée du championnat de Ligue 1.

Les deux teams sont entrés dans le match sans round d'observation. Adoptant une configuration tactique plus ou moins offensive (4-3-3), avec un bloc médian et un pressing permanant sur le porteur du ballon, les poulains du technicien espagnol José Maria Nogués ont d'emblée affiché leurs intentions. Malgré l'absence de pas moins de sept titulaires, retenus pour disputer la finale de la coupe d'Algérie U21 face à l'USM Alger, les joueurs du Paradou ont été les premier à se distinguer. 6', le milieu du terrain malien Sangaré sollicite son coéquipiers Melikchi pour le une-deux, à la limite de la surface. Son tir est cependant bien capté par le gardien. 8', Benayad oblige Salhi à se coucher pour intercepter le cuir. Les camarade de Naâmani n'ont pas tardé à réagir. Évoluant dans un schéma de prudence (4-4-2 en losange), ces derniers ont surtout opéré par des contres rapides, en sollicitant à chaque fois les latéraux. 11', Lakroum contrôle superbement la balle de la poitrine, dans la surface, avant de tromper Moussaoui d'un puissant tir. Après cette réalisation, les joueurs du PAC ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte. Avec un jeu en mouvement et une fluidité dans la circulation de la balle, ils ont pratiquement eu le monopole du cuir, mais sans pour autant parvenir à déstabiliser le bloc défensif du Chabab. 12', Loucif élimine superbement Salhi, mais sa balle, mal dosée, est sortie in extremis sur la ligne par Zenasni. La seconde période de ce derby, assez équilibré, est partie sur les mêmes bases que sa précédente. En effet, chaque formation est restée fidèle à sa stratégie de base. Le PAC, avec un jeu élaboré, a pris les choses en main, alors que le CRB, avec un jeu musclé et une présence dans les duels, est resté en embuscade. 50', le heading d'Aribi est passé à peine sur la transversale. 52', le tir croisé de Benayad est bien arrêté par le gardien. 55', la balle de Bouzok n'inquiète pas du tout Salhi. Les Pacistes prennent de plus en plus de risques pour tenter de revenir au score et se font à chaque fois contrer par les poulains du coach marocain Rachid Taoussi. 81', l'arbitre de la partie Oukil accorde un penalty au CRB suite à une faute du défenseur central Bouabta sur Boukabous, dans la surface. Bourenane exécute la sentence et met le Chabab à l'abri. 83', Yahi, qui venait d'effectuer son entrée en jeu, réduit la marque, en reprenant du plat du pied la remise de Chahrour. Malgré les nombreuses tentatives des joueurs du PAC, le score en restera là. Le CRB arrache une précieuse victoire, lui permettant de faire un grand pas vers le maintien.

R. M.