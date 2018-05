Ligue des Champions d’Afrique (phase de poules-1re Journée), Aujourd’hui à 15h : Les Aigles à l’affût des corbeaux

Les choses sérieuses débutent pour l'ES Sétif. L'Entente, second représentant algérien en Ligue des champions africaine, en compagnie du Mouloudia d'Alger, débutera la phase des poules de cette prestigieuse compétition, aujourd’hui à Lubumbashi, face à la redoutable formation du TP Mazembé.

En effet, les Aigles des hauts plateaux de l'Est algérien seront à l'affut des Corbeaux de la République Démocratique du Congo. Une rencontre qui promet entre deux vieilles connaissances du football continentale. Pour cette première journée, les protégés de Zorgane Malik, désormais seul aux commandes de la barre technique après la démission de Benchikha, veulent absolument réaliser un résultat positif leur permettant de mieux gérer la suite des débats, dans un groupe difficile composé entres autres du MC Alger et du Difaa Hassani El Djadidi (Maroc). Pour cela, l'ESS qui bat de l'aile depuis quelques journées en championnat, doit absolument faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration face à cette équipe du TPM, grand favori de la compétition. Les Corbeaux, invaincus, occupent la tête du championnat du RDC, Linafoot, qui est à sa phase finale, avec un totale de 24 points, après 1 journée. «La Ligue des champions est une compétition tout à fait différente du Championnat national. C'est une compétition spéciale. Il y a forcement une motivation supplémentaire de la part des joueurs qui veulent absolument se distinguer lors des différentes rencontres, en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Certes, le rendement de l'équipe n'est pas le même depuis quelques journées. Nous sommes conscients de la situation. L'équipe a beaucoup régresser, pour différentes raisons. Cependant, je suis persuadé que l'Entente va relever la tête très rapidement. Nous allons d'ailleurs tenter de redresser la barre à partir du Congo, en réalisant un résultat positif, nous permettant de retrouver la confiance et par la même d'aborder la suite du parcours dans cette phase des groupe dans de bonnes condition. Face à cette équipe du TP Mazembé, qui n'est plus à présenter, la tache sera forcement difficile. Néanmoins, nous croyons en nos chances de réaliser une belle performance, sur ce terrain ou nous avons déjà évolué plusieurs fois, a déclaré l'attaquant de l'Entente, Zakaria Haddouche, avant le départ de l'équipe mardi dernier. Pour rappel, la délégation algérienne à eu à effectuer un long périple de plus de 24h avant d'arriver à Lubumbashi. L'équipe s'est rendue dans un premier temps à Doha (Qatar), avant de rallier Nairobi (Kenya) et ensuite Kinshasa et enfin Lubumbashi. À noter que cette partie, dont le coup d'envoi est prévu à 15h00, sera dirigée par un trio d'arbitre malgache conduit M. Hamada El Moussa Nampiandraza qui sera assisté par M. Soulaimane Amaldine et M. Lionel Hasinjarasoa Andrianantenaina.

Rédha M.