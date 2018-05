M. Bouhadja reçu à Nairobi par le président kenyan : Des relations exemplaires

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a été reçu hier à Nairobi par le président kenyan, Uhuru Kenyatta, dans le cadre de sa visite parlementaire au Kenya, en présence du vice-président kenyan, William Ruto, et du président du Sénat, Kenneth Lusaka, a indiqué hier un communiqué de l'institution parlementaire. Le président kenyan a salué le niveau des relations bilatérales, les qualifiant d'"excellentes, historiques et exemplaires", grâce, a-t-il dit, à la volonté politique sincère et forte du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le Président Uhuru a fait part, à quelques semaines de la tenue de la grande commission mixte algéro-kenyane, de la volonté de son pays d'établir "un partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, du transport aérien et de la sécurité" et de "coordonner leurs positions au mieux des intérêts communs des deux peuples amis et au service de la promotion de la stabilité, de la sécurité et du développement en Afrique".