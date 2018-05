A l'occasion de la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue polonais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue polonais, Andrzej Duda, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, lui renouvelant son "entière disponibilité" à œuvrer en faveur de la "consolidation de la coopération multiforme" qui existe entre les deux pays. "Au moment où votre pays ami célèbre sa fête nationale qui coïncide cette année avec le 100e anniversaire du recouvrement de son indépendance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos plus vives félicitations accompagnées de mes vœux, les meilleurs, de santé, de bonheur, pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour le peuple polonais ami", écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous renouveler mon entière disponibilité, à œuvrer davantage, avec vous, en faveur de la consolidation de la coopération multiforme qui existe entre nos deux pays et la hisser à la hauteur des aspirations de nos deux peuples", conclut le Président Bouteflika.