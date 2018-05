Première édition du « générique d’or » : El khaoua, lauréat du grand prix

Créé dans le but de primer les meilleures œuvres audiovisuelles, le «Générique d’Or», nouvelle distinction initiée par le réseau algérien des professionnels du cinéma et de la télévision (RAPCIT), a organisé, jeudi soir à l’Opéra d’Alger, la cérémonie de remise des prix des meilleurs productions audiovisuelles de l’année 2017.

En présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et de plusieurs personnalités du cinéma et de la télévision, cette première édition a été dédiée à l’étoile de l’écran algérien, Chafia Boudraâ, qui a fait le déplacement pour rencontrer ses fans. «Ma plus grande joie, c’est les retrouvailles avec mon public qui me manque terriblement. Je souhaite une bonne continuation à cette initiative qui devrait encourager davantage les artistes», a-t-elle indiqué, sous un tonnerre d’applaudissements. Organisé en partenariat avec le Commissariat du festival du cinéma arabe d’Oran, le «Générique d’Or» est une initiative qui, selon Azzedine Mihoubi, «ouvre la porte aux professionnels du cinéma et de la télévision», pour ainsi vivre de leur passion. «Il y a quelques années, nombreux sont ceux qui rêvaient d’une évaluation des œuvres audiovisuelles et d’une concurrence, pour inciter les professionnels à travailler davantage», à déclaré le ministre, avant de revenir sur la nécessité de diffuser au téléspectateur des œuvres purement algériennes. «Nous commençons à atteindre le seuil qualitatif et quantitatif de l’œuvre audiovisuelle algérienne. Nous avons diffusé pendant longtemps des feuilletons et sitcoms en provenance des pays arabes, du Mexique ou de la Turquie… On avait grand besoin de voir l’Algérie dans nos petits écrans», a-t-il soutenu. Pour sa part, Samira Hadj Djilani, productrice et présidente du RAPCIT, a fait savoir, lors de son allocution, que la création du «Générique d’Or» vise, entre autres, à valoriser le métier de l’audiovisuel et la créativité des artistes et techniciens. «Les lauréats de ce soir ont grandement contribué au retour du téléspectateur algérien à ses chaînes locales, avec une fierté affichée des programmes diffusés. Cela a accentué l’esprit de concurrence entre les nombreux réalisateurs, producteurs, artistes et techniciens de l’audiovisuel, d’où l’idée de la création de ce prix», a-t-elle soutenu.



Hommage



Après la projection d’une vidéo en hommage à la Syrie, montrant sa situation sécuritaire dramatique, l’ambition du berceau des civilisations devrait entamer le mois de Ramadhan avec la production de 24 feuilletons dramatiques. Place à la présentation des membres du jury, présidé par le cinéaste algérien Ahmed Rachedi et composé du scénariste égyptien Nacer Abderahmane, de la cinéaste tunisienne Fatima Benhouhou, du directeur de la photographie Abdelhamid Aktouf et au critique cinéma Salim Aggar, qui ont distribué les prix en deux catégories, «Sitcom» et «Drame».

Pour la sitcom, le prix du meilleur décor a été décerné à Adel Aloui, pour b73, le prix du meilleur son à Nadjib El Amrani, pour Zouhir pas de chance, le prix de la meilleure image à Sabri El Omri, pour Machi sahel, la meilleure musique à Mehdi, pour Casbah City, le prix de la meilleure interprétation masculine à Kamel Bouakaz, le prix de la meilleure interprétation féminine à Souhila Maâlem, pour Bibich et Bibicha, sitcom à succès qui a glané également le prix de la meilleure réalisation pour Samy Feraoun.

Pour la catégorie drame, la comédie dramatique satirique a remporté plusieurs prix, dont celui de la meilleure création de costume pour Faouzi Abed Chakroun, meilleur décor pour Rédha Khedira, meilleur montage pour Fakhreddine Ameri, ainsi que le prix du meilleur réalisateur pour Djaâfar Gacem.

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été octroyé à Sarah Lalama, pour Samt el abria, et Zahra Harkat, pour El Khaoua, le prix du meilleur scénario a été attribué conjointement à Rabah Drif, pour Ibn Badis, et Sarah Bertima, pour El Khaoua, feuilleton à grand succès qui a également remporté les prix du meilleur son pour Houcine Trabelsi, meilleure image pour Hacène Ameri, meilleure musique pour Mehdi El Mouldi, meilleure interprétation masculine pour Hacène Kechache. En somme, le grand prix du «Générique d’Or», pour sa première édition, a été octroyé au feuilleton El Khaoua.

Kader Bentounès