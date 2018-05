Réunion des ministres des finances de l’UA : Assurer l’autonomie du financement

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a pris part jeudi dernier à Addis-Abeba (Ethiopie), à la réunion du Comité des quinze ministres des Finances de l’Union Africaine (F15), dont l’Algérie est membre, a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), relatives aux nouveaux mécanismes de financement du budget de l’Union, a eu pour objectif "d’examiner et adopter des mesures opérationnelles à mettre en place pour assurer à cette organisation continentale l’autonomie de son financement", a précisé la même source.

Par ailleur, L'Assemblée populaire nationale (APN) participe, à partir de jeudi dernier à Midrand (Afrique du Sud), aux travaux de la 6e session de la 4e législature du Parlement panafricain (PAP) qui se poursuivront jusqu'au 19 mai, a indiqué jeudi l'institution parlementaire dans un communiqué. L'APN sera représentée à ces travaux par le vice-président de l'APN, Djamel Bouras, le président du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Osmani, et la députée Amira Slim, en leur qualité de membres permanents du PAP, a précisé la même source.