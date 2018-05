Arts Martiaux-AG constitutive de la Fédération de Kempo : Hichem Ouhlima élu président

Hichem Ouhlima a été élu à la tête de la Fédération algérienne de Kempo (FAK), lors de l'assemblée générale constitutive tenue jeudi au Centre de préparation de Ghermoul (Alger).

Après avoir adopté les statuts et le règlement intérieur de l'instance fédérale et des ligues affiliées, les 27 membres de l'assemblée générale sont passés à l'opération de vote du président et son bureau fédéral, composé de 12 membres et deux suppléants.

L'élection de Hichem Ouhlima à la tête de la Fédération de Kempo intervient après avoir réuni toutes les conditions juridiques nécessaires à sa création. «Nous avons réuni toutes les conditions nécessaires à la création d'une Fédération sportive nationale.

Maintenant nous allons travailler ensemble pour le développement de la discipline dans toutes les wilayas du pays, tout en traçant un programme de formation des arbitres et entraîneurs au niveau des instituts de sport ainsi que la création des sélections nationales, toutes catégories confondues», a déclaré Ouhlima à l'APS.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait donné, en décembre 2017, son accord à la commission nationale de Kempo pour la création d'une Fédération algérienne de la discipline. Par ailleurs, la sélection algérienne de Kempo, composée de 13 athlètes, qui a regagné Alger lundi dernier, avait terminé à la 4e place au Mondial disputé du 26 au 29 avril à Budapest (Hongrie) avec la participation de 48 pays, en décrochant un total de 58 médailles dont 18 en or.

Le Kempo est un art martial japonais qui signifie «méthode du poing» et regroupant plus de 50 millions d'adeptes dans le monde.