Portes ouvertes sur le sport militaire : une grande réussite

Le ministère de la défense nationale à organisé, jeudi dernier, une journée portes ouvertes et visite d'information sur les sports militaires, au niveau du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires à Ben-Aknoun, Chahid Messaoud Boudjriou.

Cette 11e édition, qui s'est déroulée sous l'égide du général Major M. Ahmed Gaid Sallah, vice-ministre de la Défense nationale et Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, s'inscrit dans le cadre des activités de cette catégorie au titre de la saison sportive 2017-2018. Cette manifestation sportive, dont le coup d'envoi à été donné par le directeur des sports militaires, M. Omar Guerriche, s'est déroulée dans une ambiance festive et a eu un engouement particulier auprès des citoyens qui ont fait le déplacement en famille au CRPESM. Dans son allocution, le général Guerriche a tenu à souligner l'importance de la pratique sportive et le rôle du sport militaire dans le développement du sport national. «Le sport militaire, qui a fait ses preuves et s'est à chaque fois distingué au cours des différentes compétitions internationales, toutes disciplines confondues, demeure un réservoir non négligeable pour le sport national.»

Au cours de cette journée, les citoyens ont ainsi eu l'occasion de découvrir les nombreuses spécialités de cette catégorie sportive, les infrastructures modernes dont dispose ce centre de regroupement et le musée, qui retrace l'histoire du sport militaire depuis sa création à nos jours, ainsi que de son organisation, son fonctionnement et les différentes étapes ayant marqué son développement et les nombreux exploits réalisés dans les différentes compétitions nationales, régionales, continentales et mondiales. Par ailleurs, avant de visiter les stands réservés aux différentes disciplines de cette catégorie de sport, le public présent, qui a pu en cette occasion rencontrer l'élite du sport militaire, a eu droit à des exhibitions de très haut niveau dans les différentes spécialités des arts martiaux et sports de combat, à savoir la boxe, le karaté, le judo, le viet vo dao, le yoseikan budo, le taekwondo, l'escrime et les luttes associées.

L’enchaînement de ces représentations spectaculaires s'est fait avec la parade de la brigade mobile de la gendarmerie nationale, le sport équestre et le cyclisme, avant de laisser la place aux forces spéciales de l'armée nationale populaire, qui ont gratifié les présents d'un show pour le moins impressionnant de kouksoul, un art de combat militaire réunissant différents arts martiaux. A noter que des manifestations similaires sont organisées à différentes dates au niveau des régions

militaires.

