L’ambassadeur sahraoui à Alger : « Le Maroc veut gagner le soutien de certaines parties »

L’ambassadeur sahraoui à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a déclaré, hier, que la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran, sous «un prétexte fictif, était une preuve de son parti pris pour un clan donné, en vue de gagner son soutien et une protection» contre toute éventuelle décision concernant le Sahara occidental.

Répondant à une question sur la décision de Rabat de rompre les relations diplomatiques avec Téhéran, sous prétexte que l’Iran soutiendrait le Front Polisario — selon la déclaration du chef de la diplomatie marocaine, Nacer Bourita —, l’ambassadeur sahraoui a précisé que «le Maroc, qui avait récemment déclaré que la politique de la chaise vide et la rupture des relations diplomatiques étaient inutiles, prend aujourd’hui une position contraire». Après avoir tant réclamé son adhésion à l’Union africaine (UA), et rétabli ses relations diplomatiques avec Cuba, tout en sachant que ces parties soutenaient le Front Polisario, le Maroc adopte aujourd’hui une position contraire en rompant ses relations diplomatiques avec l’Iran sous «un prétexte fictif», arguant que Téhéran soutenait le Front Polisario, a déclaré l’ambassadeur sahraoui, qui était invité de l’émission «Khalf El- Machhad», produite par le service audiovisuel de l’APS. Le diplomate sahraoui, qui a démenti les allégations du Maroc selon lesquelles l’Iran soutiendrait le Front Polisario, a souligné qu’«il n’existe aucune relation militaire entre le Front Polisario et son armée avec l’Iran ou Hezbollah». «En décidant de rompre ses relations avec l’Iran, le Maroc tente de s’allier avec certaines parties pour gagner leur soutien face à une éventuelle décision concernant la question sahraouie», a ajouté l’ambassadeur.

Récente résolution du Conseil de sécurité, rupture avec les précédentes décisions



S’agissant de la dernière résolution du Conseil de sécurité No 2414 appelant les deux parties au conflit, le Maroc et le Polisario, à la poursuite des négociations en réduisant le mandat de la Minurso à 6 mois, au lieu d’une année, le diplomate sahraoui a affirmé que la décision onusienne «a opéré une rupture avec les précédentes résolutions», en témoignent les positions de certains pays, selon lesquelles «le conflit au Sahara occidental est devenu un exemple type des conflits gelés, et la Minurso n’agit pas à des fins politiques», ce qui est inadmissible et nécessite une nouvelle approche pour progresser après 45 ans de conflit. Le Conseil de sécurité avait adopté, le 27 avril dernier, une résolution prorogeant le mandat de la Minurso jusqu’au 31 octobre 2018. Le texte invite, également, les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, à reprendre les négociations à l’arrêt depuis 2012, sans conditions préalables et de bonne foi. «Tous les prétextes auxquels recourt le Maroc pour faire retarder les négociations de règlement ont été épuisés», a-t-il souligné, précisant que «le Conseil de sécurité avait réagi de cette manière, pour mettre un terme aux menaces marocaines et aller vers une solution politique en faveur de ce conflit». Le diplomate sahraoui a constaté, par ailleurs, que l’envoyé personnel du SG des Nation unies au Sahara occidental, Horst Köhler, «s’est distingué par sa méthode de travail en élargissant les concertations à d’autres parties, à l’image de l’UE et de l’UA, outre ses efforts visant à repérer les véritables problèmes et les moyens d’influence, tout en insistant sur le soutien au Conseil de sécurité pour qu’il puisse avancer».

Le responsable sahraouis a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à agir de façon «forte et sérieuse», avec les parties qui entravent les négociations, en l’occurrence le Maroc, et la France qui le soutient, soulignant qu’«à chaque fois qu’une avancée est enregistrée, la France la sape».

Réaffirmant la disponibilité du Front Polisario et des dirigeants sahraouis à entamer des négociations directes, en application des recommandations du Conseil de sécurité, il a également affirmé que «le conflit au Sahara occidental est une question de décolonisation, telle qu’elle est enregistrée au niveau de l’ONU», contrairement aux allégations de l’occupant marocain qui tente de «modifier la nature du conflit».

Par ailleurs, le diplomate sahraouis a salué la position du Koweït qui a voté en faveur de la résolution No 2414 du Conseil de sécurité, indiquant que «la déclaration du représentant de l’État du Koweït à l’ONU était conforme à la résolution onusienne et à la Légalité internationale, dont le respect est à même de permettre aux autres pays de préserver leur souveraineté».

«La position du Koweït est exceptionnelle», a-t-il dit, appelant «les pays du Golfe a emboîter les pas au Koweït dans sa position exprimée par son représentant à l’ONU, car cela renforcera davantage la paix, la stabilité et l’unité des pays arabes».