127e session du conseil de l'union des chambres arabes : Consolider le partenariat

« La 127e session du conseil de l'Union des chambres arabes de commerce et d’industrie se tiendra du 9 et 10 mai 2018 à Alger», a annoncé sur son site web la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI). «Cet événement, qui se tiendra pour la première fois en Algérie verra la participation d'une importante délégation composée des présidents et représentants des chambres de commerce et d'industrie des pays arabes», précise la CACI. Un forum économique sera organisé à cette occasion. C’est une opportunité idoine pour la promotion du potentiel économique et du climat des affaires en Algérie, et de mettre en avant le fort potentiel de l’Algérie notamment industriel, touristique et dans le domaine des TIC. Il s’agit également d’une occasion, pour faire une présentation sur la nouvelle politique de diversification de l’économie nationale et une possibilité aux entreprises nationales qui prendront part à ce rendez-vous de nouer des contact avec la délégation des présidents des CCI arabes qui sont également des chefs de grandes entreprises de ces pays ainsi que de débattre du devenir de la zone arabe de libre échange (zale). Il y a lieu de rappeler qu’en 2014 l’Union des chambres arabes avait mis en place une nouvelle stratégie. Celle-ci a entre autres pour objectif, d’améliorer significativement la qualité du travail effectué par l’Union générale ainsi que les capacités de cette dernière, et renforcera sa position en tant que représentante du secteur privé des pays arabe. Elle vise également à l’élargissement de spectre des opportunités de travail commun avec les Chambres arabes et leurs unions, et de coopération avec les Chambres partenaires. Il s’ajoute à cela de consacrer une partie essentielle des ressources aux lancements de nouveaux projets et initiatives, dont un projet de création de centres pour l'entrepreneuriat dans les Chambres arabes de commerce, un autre de création de centres d'information sur les marchés arabes du travail.

M. A. Z.