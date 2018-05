Création d’une instance islamique des finances : La consultation est en cours

«Une instance islamique des finances sera créée cette année en Algérie par le Haut conseil islamique», a déclaré à l’APS, le Dr Mohamed Boudjelal membre du HCI, en marge d’un colloque national sur la contribution des banques islamiques à réaliser le développement économique. Cette instance multisectorielle, que présidera le HCI, sera composée d’ulémas en Charia, d’experts en finance et d'économistes. Dans sa déclaration, M. Boudjelal explique que la consultation est en cours entre le HCI et les pouvoirs monétaires du pays à l’instar de la Banque d’Algérie et l’Association professionnelle des banques, précisant cette dernière qui ne sera pas limité aux banques commerciales mais sera élargie à la Bourse d’Alger en développant les chèques islamiques, les produits d’assurances de solidarité et des produits de financement caritatif dont la Zakat et les wakfs. A ce sujet, il y a lieu de préciser que la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a accordé un agrément définitif pour l’exercice de l’activité d’Intermédiation en opérations de bourse aux banques régies par le régime islamique, à savoir Al Baraka et Al Salam Bank. Au sujet de cette finance islamique, les experts sont unanimes : elle constitue un gisement appréciable pour l’économie nationale, mais nécessite une adaptation du cadre juridique actuel. Tout récemment, lors de la présentation d’une étude du Forum des chefs d’entreprises (FCE), l’expert financier international, Lachemi Siagh, avait indiqué que «sur le légal, les obstacles ne sont pas insurmontables. Il faut apporter des modifications aux codes civil et fiscal et à la loi sur la monnaie et le crédit pour prendre en charge les spécificités de la finance islamique». Il s’agit notamment de clarifier le régime de la location-vente, permettre le refinancement en matière de crédit-bail et d’éviter la double taxation et les frottements fiscaux de l’opération d’achat/vente. Quant au ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, il a estimé que la finance islamique est en train de se généraliser au niveau des banques publiques, réaffirmant la disposition de son département ministériel à accompagner le développement de cette finance. Aujourd’hui, si leur part n’est que de 3% du marché financier national global, les produits financiers dits alternatifs représentent 16% des financements bancaires. La finance islamique, comme l’a rappelé Nasser Hideur, directeur général d’Al Salam Bank, est présente dans la plupart des pays, qu’ils soient musulmans ou non, et brasserait un volume de 2.000 milliards de dollars. Elle est devenue, soutient-il, «une industrie structurée, normalisée et courtisée par les économies les plus puissantes intéressées non seulement par les capitaux à sensibilité religieuse qu’elle draine, mais aussi par les valeurs qu’elle véhicule et la prééminence qu’elle attribue à l’économie réelle sur l’économie financière». Pour son meilleur développement, M. Hideur affirme attendre des pouvoirs publics de conférer à cette finance, dans ses trois compartiments bancaire, marché financier et assuranciel, l’ancrage légal et réglementaire à même de leur permettre l’intégration de leur spécificité «shari’atique» en tant que facteur d’enrichissement et de diversification de la place.

Fouad Irnatene