Prestations de service pour navires et aéronefs concernés : Assujettissement à la TVA

Les prestations de services réalisées pour les besoins directs des navires et aéronefs et de leur cargaison, précédemment exonérées de cette imposition, sont désormais soumises à la TVA. Une mesure conforme aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 2018, modifiant celles de l'article 9-14 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.

La direction générale des impôts précise, qu’il s'agit des prestations de remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d'eau, garbage, déballastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone à bord, expertise maritime et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/ navires.

La DGI souligne, par ailleurs, que pour les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci, (atterrissage et décollage, prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs, réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord, utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises, usage des installations destinées

à l'avitaillement des aéronefs, stationnement amarrage et abri

des aéronefs, embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages, chargement et déchargement des aéronefs), le bénéfice de l’exonération de la TVA n'étant accordé qu'à titre de réciprocité, et que, par conséquent, les prestations réalisées au profit des navires et aéronefs nationaux à l'étranger, seront régis par le même principe, à savoir leur assujettissement à la TVA.

Sur un autre registre, et en ce qui concerne les redevances portuaires et aéronautiques dont le produit est affecté aux entreprises portuaires et aéroportuaires, ces dernières «doivent désormais intégrer la base imposable à la TVA même si elles ne constituent pas la contre partie d'un service rendu» et, ouvrent droit à déduction de la TVA dans les conditions prévues par le code des taxes sur le chiffre d’affaires. En toute évidence, et «dans le cas où l’Algérie est liée par des accords et traités bilatéraux internationaux dans le domaine maritime et aérien, il y a lieu d'appliquer les termes de ces traités et accords suivant le principe de la primauté des traités et accords internationaux sur les lois nationales, sous réserve que l'exonération soit explicite dans l'accord concerné». La DGI explique, que «les opérations d'avitaillement sont exonérées de TVA du fait qu'elles sont assimilées à de l’exportation». Toutefois, cet avantage reste conditionné «par la réalisation de trafic sur des parcours internationaux». Ainsi, «les opérations de livraison de biens au profit des navires assurant la liaison entre ports algériens, ou aéronefs desservant les liaisons internes, ne sont pas concernées par cette exonération du fait qu’elles sont «regardées comme étant vendues en Algérie».

Concernant les impôts indirects, «les produits livrés au titre des opérations d'avitaillement sont exempts, selon le cas, de la taxe intérieure de consommation ou du droit de circulation. Sont exclus de cet avantage, «les opérations d'avitaillement profitant à des navires se livrant au cabotage entre ports algériens». Pour bénéficier de ce régime, les fournisseurs de ces produits doivent, au préalable, «prendre la qualité d'entrepositaire auprès de l'administration fiscale lorsque les produits en cause sont acquis localement».

