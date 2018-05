Tourisme et artisanat : M. Benmessaoud plaide pour rendre Jijel et l’Ouarsenis des pôles « d’excellence »

Interpellé sur la question de «la relance du tourisme dans la wilaya de Jijel et dans la région de l’Ouarsenis, et à la protection du foncier touristique», le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé à ériger la wilaya de Jijel et la région de l’Ouarsenis, dans l’ouest du pays, en pôles touristiques d’excellence, au vu des atouts touristiques de ces deux régions, pour réaliser le développement durable. M. Benmessaoud a indiqué que la wilaya de Jijel comptait 19 Zones d’expansion touristique (ZET), soulignant «l’adoption du plan d’aménagement touristique de la ZET d’El-Aouana, où des droits de concession avaient été accordés aux investisseurs, afin d’y réaliser des projets touristiques». À ce titre, il a dit que le plan d’aménagement touristique de la région de Blida «se trouve actuellement au niveau du gouvernement pour adoption», soulignant que «les plans d’aménagement touristique relatifs à 4 autres zones touristiques, à savoir Tassoust, Dar El-Oued, Beni Belaïd et Rass El-Afia, seront adoptés prochainement», ainsi que trois autres plans relatifs à la région Casino, Adouane et Oued Zhor, qui «sont actuellement en cours d’examen».

Le ministre du Tourisme a évoqué une proposition portant annulation de 6 ZET, en raison de l’expansion du tissu urbain au niveau de ces zones et de l’indisponibilité de foncier relevant des domaines de l’État, soulignant l’accréditation de 49 projets touristiques à Jijel, dont 18 en cours de réalisation, d’une enveloppe estimée à plus 3 milliards DA.

Concernant la région de l’Ouarsenis, M. Benmessaoud a mis en exergue les efforts déployés par son secteur pour la prise en charge de cette région qui recèle des «atouts touristiques uniques et exceptionnels à même de l’ériger en pôle touristique d’excellence», rappelant, par ailleurs, l’importance du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) spécifique à cette région, à travers lequel «des programmes aux contours définis ont été tracés selon les spécificités de cette région qui compte 26 ZET et une station thermale, sans omettre le tourisme religieux, culturel, historique, naturel et archéologique».

Le ministre du Tourisme a également annoncé la réalisation d’études de 5 ZET, dans la wilaya de Relizane, soulignant que des terrains dans cette région seront proposés aux investisseurs, en vue de réaliser des projets, et ce après finalisation des procédures juridiques et l’élaboration des SDAT, notamment pour les régions de Tanda et Relizane. Il a fait part, en outre, de l’adoption de 7 projets touristiques, à même d’assurer 1.320 nouveaux lits dans la wilaya de Relizane.

