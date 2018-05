Solidarité nationale : 500 mères divorcées ayant des enfants ont bénéficié d’aides

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé, jeudi à Alger, que pas moins de 500 mères divorcées ayant la garde d’enfants mineurs avaient bénéficié d’aides du Fonds de pension alimentaire, depuis sa création en 2015.

Mme Eddalia a indiqué que depuis sa création en janvier 2015, sur décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de parer à la difficulté des mères divorcées ayant la garde d’enfants mineurs d’obtenir la pension alimentaire (nafaqa), en raison de l’incapacité du père ou son refus de s’acquitter de cette pension, le fonds de pension alimentaire a octroyé des aides à pas moins de 500 femmes et 800 enfants à travers 37 wilayas.

À la question d’un député du MSP sur le nombre des bénéficiaires des aides de ce fonds, la ministre a dit que cette opération «est prise en charge par les directeurs de l’action sociale qui s’acquittent de cette mission en leur qualité d’ordonnateurs, et ce en coordination avec les services judiciaires et financiers», précisant que l’application des ordonnances judiciaires (paiement de la pension alimentaire) se fait «dans un bref délai». Rappelant que cette allocation, créée en 1994 en tant que mécanisme de solidarité destiné notamment aux catégories les plus démunies, aux personnes âgées, aux malades chroniques et aux personnes handicapées sans source de revenus, la ministre a indiqué que le montant de la pension avait été fixé à l’époque à 3.000 DA, en sus de 120 DA pour les personnes prises en charge, dont le nombre ne doit pas excéder 3 personnes par famille.

Ces catégories bénéficient également de la carte Chiffa, qui leur assure une couverture sociale, a fait savoir la ministre, précisant que ces aides «sont encore en vigueur et n’ont pas encore été gelées, en dépit de la situation financière actuelle».

Dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et de la lutte contre toute forme de fraude ayant pour but de bénéficier des aides financières destinées aux catégories démunies, Mme Eddalia a rappelé que le ministère a lancé une opération de modernisation de la gestion du programme de l’AFS, à travers la mise en place d’un système informatique intégré et relié à d’autres systèmes, à l’instar du registre national d’état civil et de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).