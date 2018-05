Culture : Régularisation prochaine de la situation des anciennes mosquées de Constantine

Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé que la situation des anciennes mosquées de Constantine, fermées depuis plus de trois ans, serait prochainement régularisée en 2019, pour clore définitivement ce dossier.

Il a indiqué que «le retard accusé dans la restauration des anciennes mosquées de Constantine est dû aux procédures administratives et techniques relatives à cette opération», ajoutant que «l’annulation ou le désistement des contrats conclus avec les bureaux étrangers en charge des études de restauration figurent parmi les principaux motifs du retard de restauration de ces monuments archéologiques».

En réponse à une question sur la fermeture de 14 anciennes mosquées à Constantine, depuis plus de trois ans, à l’instar des mosquées de Sidi-Lakhder, Ibn-Badis, Tidjania, Hafssa et Othaman-Ibn-Affane, dans le cadre des préparatifs de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe», M. Mihoubi a affirmé que «Constantine, ville de référence en matière d’identité et de culture algériennes, retrouvera ses repères graduellement, et d’importants efforts sont consentis à cet effet». Les exigences du travail de terrain, pour préparer cette manifestation, nécessitaient le lancement de 19 opérations réparties sur 75 sous-opérations confiées à 23 bureaux d’études, dont 9 joint-ventures (algéro-française, algéro-espagnole, algéro-italienne et algéro-ukrainienne), et 14 bureaux algériens, a-t-il poursuivi.

Rappelant que la crise financière qu’a connue l’Algérie était à l’origine de l’annulation du recours aux bureaux étrangers, pour le parachèvement des travaux de restauration qui auraient coûté au Trésor 3,5 millions d’euros, le ministre de la Culture a fait savoir que 12 mosquées à Constantine étaient concernées par les opérations de restauration.

Par ailleurs, en réponse à une question sur le projet de maison de la Culture, inscrit depuis 2005 et qui n’est pas encore entré en service, M. Mihoubi a fait savoir que la wilaya sera au rendez-vous des festivités de la fête de l’Independence, avec la réception de cette structure culturelle, dont le taux d’avancement des travaux est de 100%.

L’enveloppe financière réservée à la réalisation de ce projet est de 750 millions DA, qui est actuellement en phase d’équipement en prévision de sa réception dans les délais impartis. Le ministre a également évoqué la nomenclature des projets en cours de réalisation dans la wilaya de Souk Ahras, relevant de son secteur, dont la réalisation d’un pôle culturel régional, d’un espace ouvert aux activités culturelles et collectives, et 16 autres structures, à savoir 12 bibliothèques de lecture publique et un musée régional en cours de réalisation, outre 5 opérations de réalisation d’espaces culturels, dont un théâtre en plein air, une annexe de la maison de la Culture et une École régionale de formation en musique.

A. Z.