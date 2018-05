Energie : La rénovation des stations-service se poursuit

Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a déclaré que son département veillait à répondre à la demande croissante sur le carburant et produits pétroliers pour assurer des prestations de qualité aux citoyens au niveau des stations-service, à la faveur de la mise en œuvre du programme de rénovation en cours à travers l’ensemble du pays.

Le ministre a précisé que l’entreprise nationale de distribution des produits pétroliers (Naftal) a assuré tous les moyens pour la mise en œuvre de ce programme, soulignant que plusieurs anciennes stations-service ont été rénovées à travers les wilayas du pays.

A une question sur les délais de réception de la deuxième station de distribution de carburant devant être rénovée dans la ville d’Aflou, dans la wilaya de Laghouat, le ministre a rappelé que la première station sera mise en service durant le mois de mai, alors que la réalisation de la deuxième station a tardé, le président d’APC d’Aflou ayant soumis une demande aux autorités locales de la wilaya pour le transfert du site de réalisation de la station et entrepôt de stockage et de distribution des bouteilles de gaz en dehors des agglomérations, vu que ces infrastructures représentent un danger pour la population et altèrent l’aspect esthétique de la ville.

Avançant les chiffres liés aux stations-service opérationnelles, le ministre a indiqué que le pays recèle actuellement 2.440 stations-service, dont 660 relèvent de Naftal et 1.800 du secteur privé.

A une autre question concernant les mesures prises par le ministère pour le raccordement au réseau électrique des régions affectées par des actes de destruction durant la décennie noire dans la wilaya de Tiaret et les délais de parachèvement du programme initié par Sonelgaz pour raccorder les régions qui subissent des vols de câbles, M. Guitouni a précisé que la wilaya de Tiaret a bénéficié de différents programmes ruraux, indiquant que le taux de couverture électrique dans les zones rurales a enregistré un saut qualitatif, passant de près de 70% en 1999 à 90 % fin 2017.

Les services de Sonelgaz ont procédé à la réalisation des projets de raccordement au réseau électrique sur le terrain dans le cadre de l’application du programme complémentaire de l’année 2013 d’électrification rurale, approuvé par le président de la République pour la wilaya de Tiaret. Le taux de couverture nationale en électricité était de 98% jusqu’au début 2018, contre un taux de 60 à 62 % pour celui du gaz, a-t-il ajouté. Le taux de couverture en réseau électrique de la wilaya de Tiaret a augmenté de 88.000 logements en 1999 à près de 166.000 à la fin 2017, a-t-il précisé.

A. Z.