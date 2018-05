Enseignement supérieur : Conférence nationale sur les œuvres universitaires

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué que son département comptait organiser «en juillet prochain une conférence nationale consacrée à l’amélioration des œuvres universitaires et à la promotion de la vie estudiantine».

Répondant à une question du député Benlakhdar Naoum du parti du Front de libération nationale (FLN) sur la détérioration des prestations dans certaines cités universitaires, M. Hadjar a fait savoir que la conférence verra la participation de «représentants de toutes les composantes de la famille universitaire, y compris des étudiants, des syndicats et des acteurs de l’environnement socioéconomique», et ce, dans le but, a-t-il dit, «d’adopter une vision de réforme idoine et d’œuvrer à son application, suivant les priorités arrêtées lors de cette conférence».

M. Hadjar a dit que le secteur de l’enseignement supérieur préparait un «programme intégré pour la réforme des œuvres universitaires, basé sur une vision globale dans sa conception, participative dans son approche et progressive dans sa mise en œuvre, et ce, dans le but de rationaliser la gestion et les dépenses et améliorer les prestations prodiguées aux étudiants».

Le ministre a réfuté, à ce propos, la «détérioration» de la qualité des services dans l’ensemble des cités universitaires, en témoigne, a-t-il dit, le fait que «les étudiants n’ont organisé aucune manifestation pour se plaindre de cette situation», avant d’affirmer que «le ministère organise des visites inopinées dans toutes les régions du pays».

M. Hadjar, qui n’a pas écarté l’existence de certaines «défaillances, prises en charge» par le secteur, a fait savoir que les restaurants universitaires, au nombre de 520 au niveau national, «offrent près d’un million de repas par jour, selon un programme alimentaire étudié». Le parc de transport universitaire compte, quant à lui, “5.923 bus”, a ajouté le ministre, assurant, par la même occasion, que les services d’hébergement «ont connu une amélioration continue au cours des dernières années à la faveur de la réception des nouvelles structures d’hébergement».

Commentant la réponse du ministre, le député Benlakhdar a appelé à la constitution d’une «commission d’enquête parlementaire dans le secteur de l’enseignement supérieur», ce à quoi le ministre a répondu qu’il «accueillerait à bras ouverts quiconque voudrait visiter les cités universitaires ou les universités».

A. Z.