Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia : Poursuite des efforts du gouvernement dans le développement humain

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que « les efforts du gouvernement dans les différents domaines du développement humain, partant d’une vision nationale globale et rationnelle, se poursuivront jusqu’à ce que tous les objectifs escomptés soient atteints, au service de notre société».

Cette déclaration, lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, est venue en réponse à la question de la députée du Front El Moustakbal, Halima Zidane, à propos des mesures prises pour inscrire les activités de formation en matière de développement humain à la nomenclature des activités économiques spécifiques à l’immatriculation au Registre du commerce.

Le Premier ministre a mis en avant, en outre, «l’intérêt particulier qu’accorde le gouvernement au développement humain, en tant qu’axe essentiel de son plan d’action, à travers l’engagement à consolider et élargir son processus». «En dépit des insuffisances qui peuvent être enregistrées, l’Etat algérien a réalisé des progrès notables dans les différents domaines du développement humain», a-t-il insisté, soulignant que «les résultats atteints, notamment en matière d’éducation nationale, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, en sont la meilleure preuve».

Réitérant «la détermination du gouvernement à répondre aux besoins, présents et à venir, de ses citoyens», le Premier ministre a indiqué que «l’Etat n’a ménagé aucun effort pour la prise en charge de la formation en matière de développement humain, notamment après la création d’espaces de médiation familiale au niveau des différentes villes pour veiller à la protection de la cellule familiale de tous les risques de désintégration».

Dans ce cadre M. Ouyahia a affirmé que «les pouvoirs publics ont mis en place un important cadre législatif intégré pour la promotion des différentes catégories de la société, notamment les couches vulnérables», ajoutant que le dernier amendement constitutionnel, initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika «a consolidé la protection juridique consacrée, en premier lieu, à la femme en lui donnant de nouveaux droits, basés sur le principe de justice d’égalité, sans oublier les autres catégories de la société, citant, à ce propos, les lois protégeant l’enfant, les personnes handicapées et les personnes âgées».

En réponse à la préoccupation relative à l’inscription des activités de formation en matière de développement humain à la nomenclature des activités économiques concernées par l’immatriculation au Registre du commerce, en lui attribuant un code spécifique, M. Ouyahia a précisé que cette activité «a été approuvée par les parties concernées en l’inscrivant réellement à la nomenclature des activités économiques concernées par l’immatriculation au Registre du commerce sous le code n° 02-119 et le titre ‘‘Centre de la promotion des ressources humaines”».

Il a fait savoir, dans ce sens qu’ «un groupe de travail a été mis en place au niveau du ministère du Commerce chargé de l’étude de toutes les propositions et recommandations à même de contribuer à l’enrichissement du contenu des programmes de formation des activités soumises à l’immatriculation au Registre du commerce, d’une part, et la conception et la mise en place de nouvelles activités, le cas échéant».

A. Z.