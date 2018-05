Assemblée Populaire Nationale : Séance plénière consacrée à 15 questions orales

Le siège de l’Assemblée populaire nationale a repris, jeudi, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et à des membres du gouvernement. Ces questions orales, une quinzaine au total, ont ainsi concerné les ministres de l’Energie, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, celui de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, et enfin, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat.