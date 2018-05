Logement promotionnel aidé (LPA) à Alger : Les assiettes foncières disponibles

Le LPA à Alger, c’est désormais possible. En effet, l’annonce a été faite, jeudi, par le wali Abdelkader Zoukh, à l’occasion du lancement de la campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la circulation et les différents fléaux sociaux, organisée par le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN), à la forêt de Bouchaoui (Alger). S’exprimant en marge de cette cérémonie, M. Zoukh a annoncé la disponibilité des assiettes foncières devant abriter les sites de réalisation du programme des 4.000 logements promotionnels aidés (LPA) dans sa nouvelle formule, dans la wilaya d’Alger.

«Les assiettes foncières consacrées à la réalisation des projets des 4.000 logements, au titre de la formule LPA comme un quota initial pour la capitale, sont disponibles», a-t-il expliqué. Poursuivant ses propos, le wali a fait savoir que les assiettes ont été déjà délimitées, pour entamer la réception des demandes des citoyens désireux bénéficiers d’un logement dans le cadre de cette formule. M. Zoukh a, par ailleurs, annoncé le lancement, avant le mois de Ramadhan, de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger au profit des 8.000 familles occupant des habitations précaires, y compris des logements exigus.

Pour ce faire, dit le wali, les préparatifs nécessaires se poursuivent pour le bon déroulement de cette 24e opération de relogement à Alger, toute en soulignant que «le retard accusé dans cette opération est dû aux intempéries ayant empêché le parachèvement des nouvelles cités de façon convenable pour accueillir les familles». M. Zoukh avait, auparavant, évoqué le bilan des opérations de relogement à partir de juin 2014 dont ont bénéficié plus de 80.000 familles, soit près de 400.000 citoyens parmi les habitants des bidonvilles et des habitations précaires, affirmant, à ce propos, que ces opérations allaient se poursuivre jusqu’à éradication totale de l’habitat précaire au niveau de la capitale du pays. Pour le wali, ces opérations de relogement qui se poursuivent toujours vont permettre aux citoyens d’accéder au droit d’avoir un foyer. «Les opérations de relogement pour éradiquer définitivement les bidonvilles et les habitations précaires feront d’Alger une capitale qui répond aux normes internationales», a-t-il expliqué, avant d’ajouter que l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays, a enregistré de grandes réalisations en matière d’éradication de l’habitat précaire, d’aménagement du territoire et d’embellissement de l’environnement. Pour le wali, tous les bidonvilles ont été éradiqués, il n’en reste que les habitations précaires et les haouchs, précisant que ce sont les habitants des logements exigus qui seront pris en charge. Il faut savoir que le programme global de logements de la wilaya d’Alger, arrêté au 1er janvier 2018, comporte 221.111 logements toutes formules confondues, répartis entre 176.449 logements en cours de réalisation et 44.662 autres non encore lancés. Il s’agit de 27.397 LPL, 269 logements sociaux, 19.906 LSP, 135.624 en location-vente, 3.820 Cnep/location-vente, 18.436 LPP, 1.284 FNPOS, 2.661 logements inscrits dans un programme commun entre des APC et la CNEP, ainsi que 11.714 logements promotionnels libres.

Kamélia Hadjib