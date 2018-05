Aider les démunis durant le mois de Ramadhan : Importance de l’action caritative

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a souligné, jeudi à Tébessa, «l’importance de l’action caritative individuelle et collective, pour aider les démunis et les catégories vulnérables, en particulier durant le mois béni de Ramadhan». S’exprimant, à l’ouverture d’une journée d’étude sur «L’importance de l’action caritative dans la cohésion de la société», organisée à la maison de la Culture Mohamed-Chebouki, le ministre a souligné «la nécessité de revenir aux nobles valeurs enracinées dans la société algérienne», qui ont disparu, selon lui, à un certain moment, mais «réapparu, ces dernières années, avec l’augmentation de l’activité des associations de bienfaisance et les conseils Souboul El-Kheiret à travers le pays». M. Aïssa a salué, en ce sens, l’organisation de cette rencontre, initiée par le conseil Souboul El-Kheiret relevant de la direction des affaires religieuses de la wilaya de Tébessa, visant à «répandre la culture de la concertation pour prendre soin des pauvres et des orphelins, essentiellement durant le mois de Ramadhan», à travers les dons et les activités de bienfaisance initiées par les personnes charitables. Le ministre a également mis l’accent sur «la nécessité d’impliquer toutes les parties, les organismes et les différents segments de la société civile dans de telles campagnes caritatives, pour jeter les passerelles de la solidarité et restituer l’esprit de l’entraide qui caractérise la société algérienne». Dans ce contexte, M. Aïssa a précisé que cela nécessite la mise en place d’un plan de travail supervisé par une commission spécialisée, ajoutant que son département ministériel œuvre au recensement des biens wakfs agricoles et fonciers, après l’approbation par le gouvernement du cahier des charges visant à les exploiter pour y construire des mosquées, des hôpitaux et des logements au service des citoyens et de l’intérêt public. Le but de cette démarche, soutient le ministre, «est de réduire le fardeau des dépenses de l’État et soutenir le Trésor public, grâce aux dons accordés par les mécènes et les hommes d’affaires».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé sa visite à Tébessa, par l’inspection du projet de la grande mosquée cheikh-Larbi-Tebessi, au chef-lieu de la wilaya, qu’il a considéré comme un «monument religieux». Nécessitant un financement de 1,87 milliard de dinars, cette mosquée s’étend sur une superficie totale de plus de 18.000 m2 et est conçue pour accueillir plus de 11.000 fidèles.

D’après les explications fournies sur place, l’inauguration de cet édifice religieux est prévue pour le 5 juillet prochain, coïncidant avec la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, d’autant que le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 90%, à part quelques finitions à apporter aux 4 minarets de la mosquée. M. Aïssa a affirmé, par ailleurs, à l’APS, que «cette mosquée contribuera à la formation d’imams et de mourchidine de l’intérieur et de l’extérieur du pays», ajoutant que l’université de Tébessa possède des structures scientifiques lui permettant de créer une filière des sciences de la charia. Au terme de sa visite dans cette wilaya, le ministre des Affaires religieuses a inauguré la mosquée Cheikh-El-Hocine-Makhaznia», dans la commune d’Ouenza (à 70 km au nord de Tébessa), où il a honoré un certain nombre de récitateurs du Coran.