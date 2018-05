Il y a 36 ans, disparaissait Mohamed Seddik Benyahia : « un diplomate remarquable »

Le 3 mai en Algérie n’est pas seulement la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette date évoque également un douloureux anniversaire. Il s’agit de la disparition du défunt Mohamed Seddik Benyahia, l’un des diplomates les plus remarquables qu’a enfantés notre pays.

«C’est un homme qui a écrit l’histoire de l’Algérie. Un diplomate chevronné, mais, avant tout, un militant patriotique, sincère et dévoué dès son jeune âge à la cause nationale», a affirmé le ministre des Moudjahidine, jeudi à Jijel, la ville natale du défunt, à l’occasion d’une conférence organisée par le Centre d’étude et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, pour commémorer le 36e anniversaire de la mort de celui qui avait occupé de nombreux postes à responsabilités, au lendemain de l’Indépendance. Pour Tayeb Zitouni, cette «icône» constitue un «symbole» national duquel les jeunes générations doivent s’inspirer. Mais avant le recouvrement de notre souveraineté, l’enfant de Jijel, né en janvier 1932, s’est fait remarquer d’abord à l’université d’Alger en étant très actif, tissant des liens avec plusieurs futurs responsables de la Révolution. Il s’inscrivit en 1953 au barreau d’Alger, avant d’assurer, deux ans plus tard, la défense de Rabah Bitat, incarcéré à la prison de Barberousse, ainsi que d’autres moudjahidine.

En juillet 1955, il fonda avec ses compagnons, dont Belaïd Abdeslam, Taleb El-Ibrahimi, Aïssa Mesaoudi, Taleb Abderrahmane, Abdelhamid Mehri, Amara Lounis Mohamed et autres Menouar Merrouche, Benzerdjeb et Benbaâtouche, l’UGEMA (l’Union générale des étudiants musulmans algériens). En août 1956, il est désigné, au Congrès de la Soummam, membre suppléant du CNRA et avec la création du GPRA, il occupera le poste de Directeur de cabinet de Ferhat Abbas, pour ensuite représenter l’Algérie à la conférence des étudiants afro-asiatiques à Bandoeng.

Benyahia a également été le représentant permanent de l’Algérie en armes en Asie du Sud-Est, avec Lakhdar Brahimi. Lorsque commencèrent les négociations avec l’occupant français, Benyahia faisait partie de la crème des jeunes négociateurs et sera l’un des artisans des accords d’Evian. «Jeune, il n’avait pas hésité à servir son pays.

Comme des milliers d’autres algériens, sa seule obsession est de voir son pays vivre libre et indépendant», a fait observer le ministre, qui ne manquera pas d’évoquer la contribution de Benyahia dans l’édification de l’État algérien au lendemain de l’indépendance. Tour à tour, en effet, il avait été ambassadeur à l’ex-URSS, jusqu’à 1966, ministre de la Culture et de l’information, de 1966 à 1970, avant de prendre en main le département de l’Enseignement supérieur. «Il a été, grâce à sa clairvoyance et à ses compétences, derrière l’émancipation de l’université algérienne. Benyahia a réussi à démocratiser l’enseignement et à ouvrir la porte de l’université à tous les enfants algériens, pour former un peu plus tard des cadres aux compétences insoupçonnables», a témoigné Fouzia Zeraoulia, enseignante universitaire. Après donc ce passage remarqué, Benyahia est désigné ministre des Finances, pendant deux années, avant de faire les beaux jours de la diplomatie algérienne, lorsqu’il prenait en main, en 1979, les rênes du ministère des Affaires étrangères.

Ses hauts faits d’armes ? Sans doute l’affaire de la prise d’otages de 52 Américains détenus en Iran, en étant l’artisan de leur libération, en janvier 1981. Un coup de maître qui confirmera, dès lors, le respect international pour ce fin diplomate. Tous ceux qui l’ont côtoyés, qualifient le regretté de nationaliste, d’intègre, de compétent et surtout de modeste. «Vous ne pouvez jamais imaginer la simplicité dont Benyahia faisait preuve», lâche Mohamed Salah Ben Okbi, un ancien diplomate, l’un des derniers compagnons de l’ancien ministre des Affaires étrangères encore en vie.

Le 3 mai 1982, Mohamed Seddik Benyahia ne survivra pas à un deuxième accident d’avion survenu 11 mois après celui du Mali, où il s’en est sorti miraculeusement. Et alors qu’il tentait une médiation entre l’Iran et l’Irak, qui s’entre-déchiraient à travers une guerre féroce, le chef de la diplomatie algérienne succombe cette fois-ci, en compagnie de 13 autres personnes, dont des cadres des Affaires étrangères et des membres de l’équipage, ainsi qu’un jeune reporter de l’APS, la faute à un missile qui a ciblé l’avion qui se dirigeait vers l’Iran. Le renard des déserts, comme le qualifiait le magazine Paris Match, avait à peine 50 ans et laissa son épouse enceinte.

