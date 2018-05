Industrie et travaux publics : Réunion de coordination

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, ont présidé, jeudi à Alger, une réunion de coordination et d’évaluation du partenariat entre leurs deux secteurs, a indiqué un communiqué du ministère.

L’objectif de cette rencontre, tenue au siège du ministère de l’Industrie et des Mines, et à laquelle ont pris part des cadres des deux ministères ainsi que des PDG et responsables des groupes relevant des deux secteurs, était «d’examiner la situation de la coopération commune et de présenter les besoins et les potentiels de leurs secteurs», a précisé la même source. A cet effet, les discussions ont porté sur l’état des lieux de la coopération dans les secteurs des mines, des transports (voie ferrée et ports), de la mécanique, de la métallurgie, de l’électrique, de l’électronique et du textile.

Les deux parties se sont enquises, notamment de l’avancement du projet de réalisation et de réhabilitation de la voie ferrée dans l’Est du pays devant assurer le cheminement du minerai de fer vers le complexe d’El Hadjar et du phosphate pour le projet en cours de réalisation. Lors de cette réunion, M. Yousfi a souligné que l’industrie algérienne avait enregistré ces dernières années «des résultats positifs». «Les résultats d’investissements pour l’année 2017 et du premier trimestre 2018 confirment cette tendance. Le nombre d’investissements croit chaque année et le secteur de l’industrie représente la moitié de l’ensemble des investissements du pays», a estimé M. Yousfi, ajoutant que l’industrie algérienne était «capable de répondre à la demande nationale avec la qualité, les délais et les coûts adéquats». Pour sa part, M. Zaâlane a mis l’accent sur la nécessité de «redoubler d’efforts» pour «lever toutes les difficultés» entravant l’avancement des projets et de la coopération commune, soulignant que «la prochaine réunion entre les deux secteurs sera consacrée à l’évaluation de l’état d’exécution des décisions prises lors de cette rencontre».