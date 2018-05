Conseil de la nation, Projet de loi relatif aux conditions d’exercice des activités commerciales : Améliorer le climat des affaires

Le projet de loi vise à « améliorer le climat des affaires, organiser l’approvisionnement du marché, faciliter les procédures administratives de création d’entreprises, créer des postes d’emploi et faciliter et accélérer l’opération d’immatriculation au Registre du commerce », a indiqué le ministre lors d’une plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah, consacrée au débat de ce texte de loi. M. Djellab a abordé les principaux amendements apportés par le texte, citant, à ce propos, l’institution d’une base juridique à la plateforme électronique relative à la création d’entreprises, laquelle a pour objectif l’unification des missions de toutes les instances concernées, notamment les notaires, administration fiscale, Centre national du registre de commerce (CNRC) et la sécurité sociale.

Le texte a également consacré le mécanisme d’arrêt technique pour maintenance des unités de production et a fait obligation aux commerçants de reprendre leurs activités à la fin de chaque week-end, congés annuels et fêtes officielles, outre l’institution de peines en cas de non-respect du système de permanences et de congés. Dans le cadre de la facilitation de l’accès aux activités commerciales réglementées, le texte annule la condition de verser, préalablement à l’inscription au Registre du commerce, des autorisations délivrées par les administrations compétentes, et ce, exception faite des activités relevant du secteur de l’éducation nationale.



Les sénateurs saluent les dispositions du projet de loi



La plénière a vu l’intervention de quatre membres qui, tout en saluant les mesures apportées par le projet de loi, ont émis des remarques et des recommandations. Le sénateur Belkacem Kara a appelé, dans ce sens, à la mise en place d’un solide dispositif de contrôle placé auprès du ministère du Commerce en le dotant de ressources humaines qualifiées et en régulant le cadre légal qui donne aux agents de contrôle une force légale coercitive. Il a également mis en avant l’importance de dispenser une formation de qualité aux agents de contrôle, exhortant le ministère de procéder à un recensement minutieux des «véritables commerçants» et d’œuvrer à l’éradication des registres de commerce fictifs. Le même intervenant a plaidé, en outre, pour la création de laboratoires de contrôle qualité au niveau de chaque wilaya. Le sénateur Mohamed Khelifa s’est félicité, quant à lui, de la teneur du texte qui comble, a-t-il estimé, un vide juridique qui pesait sur les relations commerçant/consommateur, un vide qui a alimenté de graves crises d’approvisionnement au niveau du marché. Il a également appelé à garantir «les droits du commerçant» qui souffre de l’absence de textes qui le protègent des effets du commerce parallèle. Il a également souligné la nécessité de trouver une solution aux marchés de gros réalisés et qui demeurent inexploités à ce jour. le sénateur Ezzine Khalil a relevé, quant à lui, l’exclusion par ce projet de loi des artisans et des agents de contrôle des directions du commerce, du contrôle des services du ministère, proposant l’introduction d’un article pour combler ce vide.



Près de 9.000 agents de contrôle à travers le pays



Dans ses réponses aux préoccupations des sénateurs, le ministre du Commerce a fait état de la mobilisation de 8.950 agents de contrôle, dont 4.866 agents chargés du contrôle des conditions de compétitivité et 4.065 autres de la répression de la fraude et du contrôle de la qualité. Le ministre a estimé, toutefois, que «ce nombre demeure insuffisant, face à celui des commerçants estimé à 1.950.000 commerçants» inscrits au Registre du commerce.

Il précisera que ce corps comptait un nombre importants de diplômés universitaires, ajoutant qu’une formation périodique leur est assurée quel que soit leur niveau. Au sujet du portail électronique d’inscription au Registre du commerce, dont le projet de loi prévoit une assise juridique, M. Djellab a souligné l’impératif de faire la distinction entre la numérisation du Registre du commerce et du commerce électronique qui constitue l’étape à venir. A ce jour, 700.000 opérations de numérisation de l’immatriculation au Registre du commerce ont été opérées, a-t-il dit, se félicitant en outre, de la mise en place du portail électronique qui ne nécessite pas plus de deux heures pour l’inscription au Registre du commerce.

Ce texte, qui organise les pratiques commerciales, permettra de réduire le marché parallèle, a-t-il indiqué, rappelant que 1.440 marchés parallèles ont été éliminés jusqu’à présent à travers le pays. Le projet de loi, qui organise les congés dont bénéficient les commerçants, fait obligation aux commerçants de regagner leurs commerces au terme de leurs congés et permettra ainsi un meilleur approvisionnement du marché. «Nous avons relevé que beaucoup de commerçants ferment leurs locaux le jour de l’Aïd et ce, pour plusieurs jours, ce qui pousse les citoyens à s’approvisionner en grandes quantités en prévision des jours de fermeture. Cette loi permettra de mettre un terme à ce phénomène et de garantir un approvisionnement normal du marché après l’Aïd», a-t-il dit. En réponse à un membre du Conseil de la Nation qui a proposé d’introduire le contrôle des artisans dans le projet de loi, le ministre a précisé que les artisans ne sont concernés par le contrôle des services de commerce que s’ils exercent sous le statut de personnes morales.

Salima Ettouahria