L’ambassadeur Abdelkader Mesdoua remet ses lettres de créance au co-prince d'Andorre

L'ambassadeur d'Algérie, Abdelkader Mesdoua, a remis hier ses lettres de créance au co-prince d'Andorre, Mgr. Joan Enric Vives Siclia, l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Principauté d'Andorre, avec résidence à Paris. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée au palais épiscopal à La Seu d'Urgell, a-t-on indiqué auprès de l'ambassade d'Algérie en France. M. Abdelkader Mesdoua, rappelle-t-on, avait présenté le 18 décembre dernier ses lettres de créance au président de la République française, Emmanuel Macron, l'accréditant en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Algérie auprès de la France.