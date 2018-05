Le MAE tunisien, M. Jhinaoui : « Des liens solides »

Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaies Jhinaoui, a affirmé mercredi dernier que l’action diplomatique de son pays vise à contribuer de concert avec toutes les parties gouvernementales à sortir la Tunisie de la «conjoncture actuelle», notamment au plan économique et à faire face aux défis, ont rapporté les médias tunisiens. Evoquant, par ailleurs, le dossier de l’intégration maghrébine à l’UMA, il a rappelé qu’il est important d’aller dans ce sens, estimant que «le retard dans la concrétisation de l’intégration maghrébine coûte à la Tunisie 2 à 3% de croissance par an». Pour ce qui est de la situation en Libye, M. Jhinaoui a réaffirmé que la diplomatie tunisienne plaide pour la résolution pacifique du conflit dans ce pays voisin, en faisant savoir qu’«avant la Révolution, il y avait un libre-échange entre la Tunisie et la Libye». Le chef de la diplomatie tunisienne a, en outre, mis l’accent sur «les solides liens avec l’Algérie, au plan économique et sécuritaire», mettant la lumière sur le dossier du développement des zones frontalières.