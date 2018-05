Sécurité du voisinage : L’Algérie, un acteur clé

Le représentant spécial de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, Angel Losada Fernandez, a indiqué jeudi dernier à Alger avoir évoqué avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le processus de paix au Mali. «Nous avons discuté du processus de paix au Mali. Nous sommes tous d’accord sur le principe qu’il y ait une appropriation par les Maliens de leur processus de paix», a déclaré à la presse le responsable européen à l’issue de l’audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères.

«Nous sommes là pour les accompagner (Maliens) et les aider dans ce partenariat que nous avons au sein de la médiation internationale, dont l’Algérie est chef de file», a-t-il relevé, ajoutant avoir abordé avec M. Messahel «le partenariat stratégique liant l’Algérie et l’UE dans les grandes questions qui se posent aujourd’hui au Sahel». Il a souligné également avoir constaté, à travers les visites effectuées au Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (CAERT) et au siège d’Afripol à Alger, le «rôle essentiel» que joue l’Algérie dans cette exportation de la sécurité vers l’extérieur».

L’Algérie et l’Union européenne (UE) sont des partenaires «stratégiques» pour la sécurité dans la région, particulièrement dans le Sahel, a encore indiqué M. Losada Fernandez à l’issue d’une entrevue avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.



Rôle «significatif» de médiation dans les crises malienne et libyenne



Par ailleurs, la Commission européenne a affirmé jeudi que l’Algérie demeure un «acteur-clé» au niveau régional et international pour la sécurité comme elle a «salué» sa contribution à la stabilisation de son voisinage immédiat et son rôle «significatif» de médiation dans les crises malienne et libyenne. «L’Algérie demeure un acteur-clé au niveau régional et international pour la sécurité. L’effort continu, (...) de modernisation des équipements, ainsi que les nombreux effectifs de sécurité, dont l’Algérie dispose, ont permis au pays de contrer de façon efficace les menaces terroristes», a souligné l’exécutif européen dans son rapport sur l’état d’avancement des relations UE-Algérie, publié jeudi en vue du 11e Conseil d’association UE-Algérie le 14 mai, à Bruxelles. Même si la situation sécuritaire en Algérie «demeure stable», les autorités continuent de mener des opérations contre le «terrorisme résiduel» dans plusieurs régions du pays, a indiqué l’UE dans son rapport, faisant remarquer que l’évolution de la crise libyenne et la situation complexe dans la région du Sahel ont amené l’Armée nationale populaire (ANP) à déployer des forces de sécurité supplémentaires aux frontières. Evoquant les crises régionales, l’UE a soutenu également que «le gouvernement (algérien) suit de près l’évolution» de ces crises, dans le but de «faciliter une solution contribuant ainsi à la stabilisation de son voisinage immédiat, notamment au Sahel». Elle a rappelé, à ce titre, qu’en Libye, l’Algérie a continué de jouer «un rôle de médiation significatif» à travers l’organisation de plusieurs rencontres, excluant fermement une intervention étrangère. Au Mali, le gouvernement algérien a poursuivi ses efforts pour encourager la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, notamment à travers une formation des forces spéciales du Niger et du Mali, y compris dans les zones de combats désertiques. L’UE a réitéré, dans ce contexte, son engagement dans ce processus de stabilisation régionale et son soutien à l’Algérie dans ses efforts, rappelant que «l’unité des partenaires internationaux est nécessaire». La Commission européenne a rappelé, en outre, que l’UE et l’Algérie ont convenu, dans le cadre de leurs «priorités de partenariat», de promouvoir un dialogue stratégique et sécuritaire face aux défis communs de sécurité et de développement, en vue d’un «partenariat pour la paix et la sécurité». Les deux parties ont, ainsi, convenu d’établir «une concertation étroite» sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Saluant l’expérience de l’Algérie en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre l’extrémisme violent, l’UE a affirmé que le partage d’expériences avec l’Algérie est «une volonté commune», du fait des défis actuels des pays européens en matière de radicalisation et terrorisme. «Les efforts en cours pour renforcer la participation citoyenne et l’engagement de la société civile, notamment au niveau local, devraient permettre un approfondissement progressif de la coopération avec les acteurs de l’Union européenne en la matière», a estimé l’exécutif européen dans son rapport.



Le partenariat

avec l’UE progresse



Le partenariat Algérie-UE «progresse et se consolide», a également affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui a fait état de l’intensification, depuis une année, des relations entre les deux parties «tant sur les questions bilatérales que régionales». «Depuis le Conseil d’association de mars 2017, nos relations se sont intensifiées, tant sur les questions bilatérales que régionales. Notre partenariat progresse et se consolide», a-t-elle déclaré, citée dans un communiqué de la Commission européenne diffusé à l’occasion de la publication d’un rapport sur l’état d’avancement des relations UE-Algérie. Selon la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la réforme du système de gouvernance politique en Algérie «reste au cœur» du partenariat entre les deux parties et «bénéficie de l’appui de l’UE» pour sa mise en œuvre, en particulier dans les domaines de la justice et de la démocratie participative. «Nous sommes également en train de bâtir une relation de confiance en ce qui concerne la sécurité, visant la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme pour le bénéfice de nos citoyens», a-t-elle ajouté. Dans ce rapport publié en prévision du 11e Conseil d’association UE-Algérie le 14 mai 2018 à Bruxelles, la Commission européenne a souligné le renforcement du partenariat UE-Algérie en 2017 à la faveur d’une «volonté politique» de rapprochement des deux parties afin de faire face aux défis communs en matière de développement et de sécurité. «La détermination des parties à renforcer leur dialogue politique sous toutes ses formes, ainsi que l’éventail des domaines de leur coopération, témoigne de leur volonté commune d’établir un partenariat multiforme à la hauteur de leur importance respective dans la région euro-méditerranéenne», est-il écrit dans ce document.

Une volonté qui s’est traduite par un dialogue régulier entre l’UE et l’Algérie tout au long de l’année 2017, dans un cadre formel et informel. En effet, le dialogue s’est intensifié avec de nombreuses visites à haut niveau et s’est approfondi en particulier dans les secteurs de la sécurité, de la lutte antiterroriste et de l’énergie. «La coopération s’est notamment étoffée dans le domaine de la sécurité», est-il précisé dans le rapport, soulignant que cette tendance devrait se renforcer en 2018 avec la mise en œuvre d’une série d’actions concrètes de coopération. L’exécutif européen a soutenu, dans son communiqué, que des «progrès tangibles» ont également été réalisés dans de nombreux domaines, s’étendant de la justice, à l’agriculture et à la pêche, en passant par la recherche et la protection civile, dans un cadre bilatéral ou régional. Le commissaire pour la Politique européenne de voisinage et les négociations d’élargissement, Johannes Hahn, a affirmé, de son côté, que l’UE est «prête» à continuer l’appui aux réformes, en particulier celles visant la diversification de l’économie algérienne. «Nous sommes confiants que le soutien de l’UE contribuera à l’amélioration du climat des affaires et au développement de l’entrepreneuriat. C’est dans l’intérêt de l’Algérie et c’est également dans l’intérêt de l’Union européenne», a-t-il estimé. L’UE a réitéré, par ailleurs, sa disponibilité à «dynamiser encore d’avantage» le partenariat UE-Algérie et à accompagner l’Algérie dans de nombreux domaines.