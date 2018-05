Mascara : Le journalisme entre hier et aujourd’hui

Au-delà de la célébration à titre symbolique a travers tout le monde de la journée mondiale de la Liberté d’expression, force est de constater que le travail de la presse écrite ne ressemble nullement sur le plan des moyens matériels mis à leur disposition. Lorsque nous avons débuté dans ce métier, dans les années 1980, je me rappelle comme si cela datait d’hier, que nous écrivions nos articles dans les cafés, sur les bancs des jardins et jusque-là, diriez-vous, il n’y a rien d’anormal mais le hic c’est qu’il faut aller à la poste pour avoir un PCV (payable chez vous) du journal pour ensuite rester des heures à dicter votre papier à la sténo qui vous fait répéter plusieurs fois parce que votre voix est inaudible ou inintelligible et l’article sort comme par miracle le lendemain dans le journal, vous éprouvez à ce moment-là le sentiment du devoir accompli parce que vous vous êtes acquitté d’une tâche noble vis-à-vis des lecteurs des quelques journaux d’expression française et arabe édités à cette époque. Les temps ont changé et le télécopieur, le fax, fit son apparition et nous a été d’un grand apport dans notre travail journalistique, des années avant le net par le biais duquel nous travaillons dans de très bonnes conditions. La tâche est devenue très facile avec l’apport de ces moyens technologiques de communication et l’on peut dire qu’entre hier et aujourd’hui, il n’y a pas photo. Oui, c’est la cas de le dire haut et fort et de vive voix, et à ce propos Yahiaoui G., médecin et doctorant en linguistique au Québec, nous dira à cet effet : «Je crois que bon nombre de personnes expriment leurs points de vue sur la liberté d’expression et notamment sur leur pratique à tort et à travers. B. D., professeur universitaire réagit en disant que pour la majorité des gens, la liberté d’expression se réduit à la liberté d’information et plus particulièrement la liberté de la presse. La liberté d’expression touche à tous les domaines. Pour son collègue S. Nasser, heureux lauréat du premier prix de Katara du roman arabe 2016 : La liberté d’expression, signifie la communication d’une pensée loin de toute diffamation ou calomnie ou incitation à la haine, au meurtre ou à la xénophobie. La liberté d’expression exige un travail colossal, une grande indépendance d’esprit et surtout une liberté de conscience. Un syndicaliste aguerri nous déclare à ce propos que la liberté d’expression implique le courage d’aller contre les opinions dominantes et stéréotypées et la capacité de ne pas céder aux pressions et intimidations de l’environnement.



Hommage à Gaïdi Senouci et Hachemi Hantaz



L’ancien journaliste du quotidien la République durant les années 1960, un journal de l’Ouest d’expression française, le doyen des gens de la presse de la wilaya de Mascara, Gaïdi Senouci a tiré sa révérence, il a fait partie aussi du corps enseignant pendant plusieurs années, il s’est éteint à l’âge de 74 ans, il y a de cela deux ans, laissant derrière lui un immense vide au sein de la corporation de la presse locale. Lui qui était toujours souriant malgré sa maladie, «il portait le bonheur et la joie à l’équipe», dit de lui Mohamed son ancien camarade de classe. Une autre figure de la Radio nationale, enfant de Mascara, nous a quittés il y a neuf ans, une icône et un symbole du journalisme sportif notamment des matchs de football, il s’agit bien évidemment du célèbre commentateur sportif, Hachemi Hantaz. Né dans une famille modeste, à Mascara, dans le quartier populaire de Sidi Ali Mohamed, il débuta à la Radio nationale, à Oran, à l’indépendance. Il maîtrisait bien la langue de Voltaire, ce qui lui valut le privilège de présenter le journal télévisé à la télévision. Reporter sportif aguerri, Hachemi Hantaz, des différents terrains de football de l’Ouest, a commenté, en direct, les différentes manifestations et, plus particulièrement, les rencontres de football. Sportif accompli et grand mordu du football, Hachemi Hantaz avait fait ses classes de footballeur au sein des jeunes catégories du Ghali de Mascara.

Au cours de sa longue et riche carrière, Hachemi Hantaz a couvert les plus importantes manifestations sportives internationales, des jeux Olympiques à la Coupe du monde 1986, en passant bien évidemment par les Coupes d’Afrique des nations.

A. Ghomchi