Constantine : Une relation solide

Lors d’une cérémonie organisée jeudi dernier au siège de la wilaya de la cité Daksi, le chef de l’exécutif a tenu à saluer les efforts des journalistes locaux et l’important rôle qu’ils jouent dans l’amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens : « Nous accordons un immense intérêt à la presse et nous considérons les journalistes comme un œil supplémentaire, qui nous permet d’appréhender la réalité de manière plus immédiate.

Il m’est personnellement arrivé de remédier à certaines situations, de corriger certains problèmes, après en avoir eu connaissance en consultant des articles de presse », a-t-il notamment déclaré dans son allocution. « Il y a une relation solide entre les autorités publiques et les médias, car tous deux travaillent la main dans la main afin de réaliser le développement local. La mission du journaliste est des plus nobles et nous permet de contribuer, à travers lui et avec lui, au bien-être du citoyen». Initiative louable, les services de la wilaya ont décidé cette année d’honorer l’ensemble des chefs de bureaux régionaux et correspondants locaux exerçant à Constantine.

I. B.