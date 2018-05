Lutte contre l’apartheid : La contribution de l’Algérie revisitée

La célébration, le 27 avril 2018, de la fête nationale de l’Afrique du Sud (Freedom day), qui marque la commémoration des premières élections multiraciales de 1994 et la fin de l’apartheid, a été une occasion pour la mise en valeur de soutien indéfectible et inconditionnel de l’Algérie à la lutte contre l’apartheid. Lors de la célébration de cette fête par l’ambassade sud-africaine à Lusaka (Zambie), la relation de l’Algérie, Mecque des révolutionnaires, avec le leader de l’African national congress (ANC), Nelson Mandela, et sa contribution à la lutte contre l’apartheid, a été revisitée à travers un pièce théâtrale présentée à cette occasion relatant la biographie de Madiba, son premier voyage en Algérie et ses contacts avec les moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN). L’Algérie a été citée comme le pays qui a le plus contribué au mûrissement de la lutte de l’ANC vers l’action armée, parallèlement à l’action politique, en prodiguant la première instruction militaire au leader Mandela. Il y a lieu de rappeler qu’à cette occasion, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans lequel il a relevé «les liens traditionnels d’amitié, de solidarité et de coopération» qui unissent l’Algérie et l’Afrique du Sud.