Ressources en Eau : La sécurité hydrique, une priorité

M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, a participé hier au Koweït aux travaux de la 10e session du Conseil ministériel arabe de l’eau et à la 3e édition du Forum arabe de l’eau, dont les travaux ont été coprésidés par le ministre de l’Electricité, de l’Eau et du Pétrole du Koweït et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes avec la participation des ministres arabes chargés de l’Eau. Le ministre a présenté une allocution mettant en valeur l’expérience algérienne et les progrès accomplis sous l’impulsion du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a également fait part de la volonté et de la disponibilité de l’Algérie à participer à la mise en œuvre de la stratégie arabe de sécurité hydrique et s’est engagé à mettre à la disposition des autres pays l’expérience algérienne dans le domaine. Le Conseil a examiné des questions importantes inhérentes notamment à la stratégie de la sécurité hydrique et son plan d’actions, aux ODD liés à l’eau à l’horizon 2030, au renforcement de la coopération avec les pays arabes, ainsi qu’à l’échange des expériences et de bonnes pratiques dans le domaine. En marge de ces deux rencontres, le ministre s’est entretenu avec plusieurs de ses homologues et personnalités. Par ailleurs, et dans le cadre du déroulement du forum qui s’est tenu en marge du Conseil et dans un but d’apporter la contribution de l’Algérie à cette rencontre, Monsieur le ministre a animé, dans un panel de ministres, une conférence sur la réutilisation des eaux usées épurées aux multiples fins.