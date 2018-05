Consultations politiques algéro-canadiennes : Le SG du MAE à Ottawa

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a coprésidé, hier à Ottawa (Canada), avec le sous-ministre des Affaires étrangères du ministère des Affaires mondiales du Canada, les travaux de la 2e session des consultations politiques algéro-canadiennes, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette session, «les deux parties se sont félicitées de la qualité du dialogue politique entre les deux pays et du niveau de la coopération algéro-canadienne» et ont procédé à un «examen approfondi des relations bilatérales, ainsi que les perspectives de leur développement», précise-t-on de même source.

Il a été également procédé à cette occasion à un «échange de vues et d’analyses sur les questions d’actualité régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles ayant trait à la paix et à la sécurité».