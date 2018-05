Groupe d’amitié Algérie - Kenya : Consolider l’action parlementaire commune

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a coprésidé hier à Nairobi (Kenya), conjointement avec le président de l'Assemblée nationale du Kenya, Justin Muturi, l'installation d'un groupe d'amitié Algérie-Kenya, a indiqué un communiqué de l'APN.

M. Bouhadja et son homologue kenyan ont coprésidé la cérémonie d'installation de ce groupe d'amitié qui se veut «un cadre supplémentaire de communication et d'interaction entre les députés des deux pays amis», a noté le communiqué. Le président de l'APN a été reçu à Nairobi par son homologue kenyan qui lui a exprimé «sa satisfaction du niveau atteint par les relations bilatérales, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et du Président kenyan, Uhuru Kenyatta», a ajouté la même source. M. Muturi a mis en avant «la volonté du Parlement kenyan de consolider l'action commune avec le Parlement algérien et de coordonner leurs positions lors des fora parlementaires régionaux et internationaux, au mieux des intérêts des deux peuples amis, afin de répondre aux aspirations africaines à la sécurité, à la stabilité et au développement».

Soulignant la qualité des relations bilatérales, M. Bouhadja a été convié en tant qu'invité d'honneur, à assister au discours annuel du Président de la République kenyane à l'adresse du peuple, prononcé devant les membres du Parlement», a précisé le communiqué.