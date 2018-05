Médailles de l’ordre du mérite national au rang de « Athir », « Achir » et « Ahid » : 29 personnalitéS distinguées par le président de la République

Pas moins de 29 personnalités des lettres, des arts, des chercheurs, penseurs et académiciens algériens et étrangers ont été distinguées, hier, par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, de l’ordre du Mérite national au rang de «Athir», «Achir» et « Ahid » lors d’une cérémonie organisée à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.Organisée par le ministère de la Culture, cette cérémonie de distinction placée sous le haut patronage du Président de la République et sous l’égide du président du Conseil de la nation, s’est déroulée en présence de hauts cadres de l’Etat, des personnalités distinguées et de leurs familles. Elle coïncide avec la célébration de deux dates importantes, la journée internationale du Travail, célébrée le premier mai de chaque année, et la journée mondiale de la Liberté de la presse, a rappelé le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Dans son discours d’ouverture, il a tenu à rendre hommage au chef de l’Etat pour tous ses efforts dans la promotion de la culture et la consolidation de la place des intellectuels au sein de la société. Le ministre a estimé que ce qui a été réalisé pour l’intellectuel sous la direction du Président de la République «n’a jamais d’égal». La médaille de l’ordre du Mérite national au rang de «Athir» a été décernée, à titre posthume, à d’éminentes personnalités, dont des artistes, des intellectuels et des hommes de lettres, notamment Ahcène Lamine Bechichi, homme de radio pendant la guerre de Libération et après l’indépendance, auteur et compositeur ; le docteur et académicien Said Chibane ; feu le docteur Moulay Belahmissi, l’écrivain et historien Zoheir Ihadaden. La médaille de l’ordre du Mérite national au rang de «Djadir» a été décernée en outre à des hommes de lettres, intellectuels, académiciens et artistes, à l’instar du calligraphe Abdelhamid Mahmoud Iskander, du poète égyptien Ahmed Abd El Mâati Hadjazi et du grand comédien et compositeur Larbi Zakan, dit Kamal Hammadi, et le grand comédien Mustapha Preure. La médaille de l’ordre du Mérite national au rang de «Ahid» a été remise, à titre posthume, au docteur chercheur feu Cheriet Ahmed Cheriet ; au sociologue feu Djilali El Yabesse ; au poète Salah Kherfi ; au poète et penseur Bakhti Benaouda. Les personnalités distinguées ont exprimé leur joie de recevoir ces médailles, à l’instar du romancier Marzak Baktache qui a salué cette initiative, ainsi que Mohamed Adjaimi qui a déclaré que cette distinction se voulait «une reconnaissance des contributions» de ces artistes et intellectuels, ambassadeurs de la culture algérienne. Il y a lieu de noter que cette cérémonie a été suivie par la présentation de l’opérette «Ahmed Zabana», guillotiné par le colonialisme.

Sihem Oubraham