Dans la lucarne : Il comprend mais…

Comme tous les observateurs l’avaient remarqué, la fin du présent exercice est de plus en plus difficile pour tout le monde. Ceux qui pensaient cueillir le «fruit mûr» et finir en beauté la saison, se sont lourdement trompés. Ils ont eu quelques surprises auxquelles ils n’avaient nullement pensé il y a à peine quelques journées du Championnat national.

Des erreurs d’arbitrage, liées aussi à l’organisation d’un match, peuvent de façon inattendue tout précipiter, tout chambouler, concernant aussi bien les places pour le classement général que l’état d’esprit des joueurs. Par ricochet, la «zizanie» s’installe même dans les arcanes du club lui-même. Et la quiétude d’hier se transforme en un véritable cauchemar et du coup rien ne va plus au sein du club. D’abord, il y a le MCA que tout le monde voyait comme le favori potentiel au titre de champion du fait qu’il était appelé à jouer plusieurs matches presque à domicile. Puis, il y eut cette élimination en demi-finale de la Coupe d’Algérie qui a freiné quasi définitivement ses ambitions. Les joueurs sont alors comme «dégoûtés» par le football et par ce qui s’est passé dernièrement. Il faut dire que le retour de la violence inquiète aussi. Les supporters dans les gradins ne savent plus à quel saint se vouer, puisqu’ils ne se sentent plus en sécurité. Il n’y a pas si longtemps des cailloux «pleuvaient» de partout. Là aussi, des fautes d’arbitrage pourraient pousser des joueurs, jusque-là réservés, à se rebeller. On avait vu lors du match du championnat national, CSC-USMA, l’arbitre de la rencontre commettre des erreurs d’appréciation, à priori, qui ont été suivi de réactions et quelques dépassements ont été constatés. L’USM Alger avait joué à 9 contre le CSC. Pourtant, c’était une confrontation importante entachée par des erreurs d’arbitrage. Car, s’il y avait quelques fautes —on peut les comprendre— on ne peut pas dire que les autres cartons brandis par l’arbitre étaient justifiés. C’est vrai que les joueurs ne devaient pas rouspéter à chaque incartade ou faute sifflée par l’arbitre. Toujours est-il, ceux qui sont chargés de sévir en appliquant la loi et faire respecter le règlement en vigueur se prennent des sanctions qui n’émanent pas du barème disciplinaire de la LFP. On prend des sanctions un point, c’est tout ! C'est-à-dire qu’on ne prendra pas en ligne de compte les fameux «attendus» expliquant la véracité de la sanction. Le MCA, la JSK, le MCO et l’USMA n’ont pas acceptés leurs sanctions, estimant même que le «bourreau» et la «victime» sont mis sur un même pied d’égalité . C’est ce qui explique ce sentiment d’injustice. Ce que les acteurs du football attendent de la commission de discipline de la LFP, de la FAF, c’est qu’elles adoptent les mesures coercitives suivant les règlements en vigueur. C'est-à-dire qu’il ne faut pas le faire pour le simple plaisir en ne tenant pas compte des tenants et aboutissants du contenu des règlements en vigueur. Il faut aussi que celui qu’on appelle, un peu pompeusement, «khabir thahkim» doit être plus critique à l’égard des arbitres, surtout ceux qui commettent , de plus en plus des erreurs «flagrantes». Ce qui n’est pas fait pour arranger les choses c’est qu’on leur donne ainsi un quitus qu’ils ne méritent pas. On peur citer l’exemple de Serrar, directeur général de l’USMA, qui a reconnu quelques mauvais comportements de ses joueurs, notamment Abdelaoui, qui avait fauté. Ce n’est pas le cas des deux autres. à ses yeux, on n’a pas été correct et juste à l’égard de ses joueurs. Toujours est-il, la commission de discipline que préside désormais Kamel Mesbah a sévi et elle est décidée à l’être encore plus lors des journées à venir et même pour la prochaine saison. Apparemment, elle a prôné la fermeté.

Hamid Gharbi