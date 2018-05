Mondial : Une avance de 2 millions de dollars aux 5 sélections africaines

Les cinq sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde-2018, à savoir l'Egypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, recevront chacune une avance de 2 millions de dollars de la FIFA pour leurs préparations du Mondial prévu du 14 juin au 15 juillet prochain en Russie, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Cette décision fait suite aux négociations engagées par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avec l'administration de la FIFA, qui ont abouti à l'accord exceptionnel conclu le 12 avril 2018, précise l'instance africaine sur son site officiel. Il fait suite à une décision du Comité d'urgence de la CAF tenue le 1er décembre 2017 et ratifiée par le Comité exécutif de la CAF le 10 janvier 2018, afin de fournir un soutien financier exceptionnel aux cinq représentants africains pour les préparatifs du Mondial russe. Selon les dotations de la compétition, chaque équipe qualifiée au Mondial-2018 empochera 8 millions de dollars. «Cet accord, pour une avance sur la dotation financière de la FIFA, vise à permettre aux équipes d'avoir une préparation harmonieuse et de régler à l'avance la question des bonus dus aux joueurs, ce qui dans les précédentes éditions des compétitions a conduit à des situations qui ont affecté gravement l'image du football africain, avec un impact considérable sur les performances des équipes», a déclaré le président de la CAF Ahmad Ahmad.