MM. Hattab et Hamel honorent la Radieuse

Le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale et le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab Mohamed, ont rendu un vibrant hommage au président de l’association Radieuse, Chafi Kada, et ceci en raison des grands efforts que fait son association dans le cadre de la sauvegarde de la jeunesse et la promotion du sport de proximité. Cela sans omettre son soutien ininterrompu aux familles du devoir national, qu’ils soient militaires, policiers, sportifs ou artistes et ce depuis sa création en 1998. Cette chaleureuse et sympathique réception eut lieu en présence de personnalités sportives que sont le général Dilmi, chargé du développement du sport militaire, Berraf mustapha président du COA . Khalef Mahieddine, Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, le PDG de mobilis, M. Zaidi, le président de la FAF Zetchi, Ali Bencheikh, Mustapha Kouici, Bouzidi, Cherif El Ouazzani, Cerbah , Iboud . khalem . Meddane, Belkalem et Benchiha ainsi que les présidents de clubs sportifs, Serrar, Mellal, Benayad et Kaci-Saïd.Cet hommage à l’une des associations les plus actives s’est déroulé au Centre sportif de la DGSN et ce dans le cadre de la journée du fair-play.



La Radieuse auprès des familles des victimes du crash de Boufarik



Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, la Radieuse s’est rendue dans 12 wilayas, aux domiciles des familles des soldats décédés dans l’accident d’avion à Boufarik. Le président de l’association Radieuse, Chafi Kada, Lakhdar Belloumi, Fodil Megharia et Nacer Benchiha, se sont rendus dans les localités où vivent les parents des militaires ravis dans la force de l’âge. Ils ont remis des diplômes et des médailles d’honneur, des trophées de mérite, à titre posthume et des cadeaux aux familles des victimes du devoir national dans une ambiance pleine d’émotion et de gravité en présence de citoyens et de voisins des disparus.

Ces familles ont remercié très fort la délégation de la Radieuse pour ce geste de solidarité qui leur est allé droit au cœur. Stoïques, ils étaient fiers que leurs chers enfants soient morts dans le cadre de leur mission sacrée de défense du territoire national.

M. Chafi Kada a déclaré : « Il est de notre devoir de rendre visite aux familles des disparus, à Tébessa, Mila, Sétif, Bordj-Bou-Arreridj, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Aïn Defla, Tipaza, Blida, Chlef, Tlemcen Relizane et Oran. Nous avons présenté nos condoléances et nous avons rendu un hommage posthume aux martyrs du devoir national. Nous avons rencontré des parents fiers que leurs enfants soient morts au service de l’Algérie. Je lance un appel à la société civile et au mouvement associatif pour qu’ils se rendent auprès des familles des disparus pour montrer leur solidarité et leur soutien.»