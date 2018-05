Coupe d’Algérie (finale), Après le sacre des belabbessiens : Un rêve exaucé

Tout compte fait, cette 54e finale de la Coupe d’Algérie a tenu toutes ses promesses. Contrairement aux attentes, elle a été à la hauteur de l’évènement.

Elle fut très disputée, malgré la JSK cueillie à froid dès le deuxième but, suite à une action splendide de Belahouel, qui avait bien profité de la «lourdeur» de la défense kabyle pour «planter» un but imparable qu’Asselah n’a fait que suivre des yeux. Ce but allait, d’emblée donner une trajectoire quasi nette au sens que cette «empoignade couperet» allait prendre.

Les Abassis, qui n’étaient pas tellement rassurés, suite surtout à leur situation en Championnat national (maintien) et aussi aux ennuis financiers du club, étaient, avant le démarrage de cette rencontre, assez réservés et ne retenaient de faire trop de déclarations. Ils étaient quelque peu sur la défensive. Il faut admettre que leur victoire à Bologhine devant le MC Alger en championnat les a vraiment libérés. Ayant pratiquement assuré leur présence la saison prochaine en

Ligue-1 et ce malgré le fait qu’ils ont été victimes d’une défalcation de six points d’un seul trait par la FIFA, ils se sont ainsi complètement « libérés » pour jouer à fond leurs chances en Coupe d’Algérie. Le premier but inscrit très tôt a bien servi leur cause. Car, en face la JSK n’arrivait pas à quitter les «starting-blocks». Comme «empêtrés» dans de la colle glue où il lui est difficile de s’en sortir. De plus en face, possédant des joueurs très techniques, Chérif El Ouazzani et son groupe n’ont pas eu de peine pour asseoir leur jeu.

De plus la «lourdeur» de l’axe central des Canaris avait facilité grandement le jeu d’attaque abassi. De plus, le fait de balancer des balles en profondeur n’avait fait que compliquer le jeu des gars du Djurdjura. Il n’y avait pas de jeu ou d’actions bien orchestrées de la part des poulains de Bouzidi qui semblait peu satisfait de leur jeu. C’est ce qui fait qu’il gesticulait, à chaque fois, pour on ne sait qu’elle raison. Une nervosité qui s’expliquait par la domination des Vert et Rouge. Ils étaient faciles et leurs dribles presque à chaque tentative étaient déroutants.

Il est clair que les gars de l’ouest algérien auraient pu ajouter d’autres buts sans que personne ne trouve à redire. En dépit de leur net avantage en première période, les deux équipes rejoindront le vestiaire avec cette avance de seulement un but à la faveur des camarades de Zouari, excellent.

De retour du vestiaire, une excellente action, suivie d’une « une deux », dans l’axe de la défense kabyle, Belahouel reçoit la balle, alors qu’il n’était pas en position d’hors jeu, en raison du positionnement de Djerrar. Seul devant Asselah, il n’eut aucune peine pour ajouter, en coin, le deuxième but, celui de l’assommoir. Les «carottes étaient alors cuites». Toutefois, les joueurs de la JSK et notamment Benaldjia qui bénéficiera de deux coup francs. Le premier ne donnera rien, le deuxième, par contre, trouvera la tête de Djerar qui trompera Toual, le gardien possédant 12 frères et sœurs. À (2 à1), tout était possible, d’un côté comme de l’autre. Les Abassis ont raté le troisième but, puisque la balle de Belahouel trouvera le poteau. Les Canaris continuent à user de «balles en profondeur» lancées généralement par Belkalem. Néanmoins, le jeu brouillon n’a pas permis aux attaquants en jaune et vert de tromper Toual et d’égaliser. On a même failli assister à une majoration du score par les Abassis qui avaient raté un penalty par Bounoua, accordé par l’arbitre suite à une faute «gratuite» d’Asselah qui lui vaudra d’ailleurs un «carton rouge». Une expulsion qui avait été chèrement payée par son équipe. Elle avait tenté quelques actions, mais sans vraiment faire «frémir» cette équipe de l’USMBA sûre d’elle. Avec la qualité d’un tel groupe, elle ne pouvait que gagner. Une victoire amplement méritée comme ce fut le cas en 1991 devant le même adversaire. On s’en rappelle comme si cela datait d’hier, comme dirait Mouloud Feraoun ; notre déplacement en avril 1991 à Bel Abbes pour un reportage sur l’USMBA pour la présentation du match JSK-USMBA. Un accident de la route nous a empêché d’arriver à bon port, il y eut le décès de notre photographe, Ali Bennour «Allah yerhmou», et la blessure assez grave de Hamid Gharbi (coma). 27 ans après, cette équipe de l’USMBA est à nouveau au rendez-vous avec l’histoire. Elle remporte son deuxième trophée dans cette compétition contre le même adversaire. une place bien méritée, elle qui avait mis les moyens surtout humain pour l’emporter. Car, le fait d’arriver en finale ne rime pas forcément avec succès. Et l’USMBA a mis beaucoup de cœur et de volonté pour concrétiser son objectif. Sur le niveau de cette finale, elle fut des plus acceptables. La fête a envahi toute la ville de Bel Abbès.

C’est amplement mérité !

H. G.