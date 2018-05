13e jour de grève de la faim de Claude Mangin-Asfari : Soutiens et appels au droit humanitaire

Militante pour la cause sahraouie, Claude Mangin-Asfari continue de recevoir des soutiens de solidarité au 13e jour de sa grève de la faim illimitée pour protester contre son interdiction de rendre visite à son mari, le militant sahraoui Naâma Asfari, détenu au Maroc.

«J'ai perdu 4 kg et mon rythme cardiaque a baissé», a-t-elle indiqué à l'APS, déplorant l'absence à ce jour de réaction de la part des autorités françaises, malgré les appels des élus, des militants et des hommes du culte chrétien. Hébergée à la mairie d'Ivry-sur-Seine, Claude Mangin-Asfari a entamé sa grève de la faim le 18 avril après son 4e refoulement du Maroc et la persistance des autorités marocaines à lui interdire de rendre visite à son époux, frappé d'une condamnation de 30 ans de prison ferme, à l'issue d'un procès en appel à Rabat que beaucoup qualifient d'inéquitable.

Cette grève a été choisie comme arme ultime pour faire pression sur les autorités françaises afin qu’elles-mêmes fassent pression sur les autorités marocaines. Après le soutien des élus, de l'évêque de Créteil, c'est autour d'Anissa Boumediene, veuve de l'ancien président Houari Boumediene, qui s'est déplacée lundi à la mairie d'Ivry pour apporter son soutien au gréviste de la faim.

«Je suis venue visiter Mme Claude Mangin à titre humanitaire parce que je trouve assez scandaleux le fait qu'on l'empêche de voir son mari en prison», a-t-elle déclaré à l'APS, soulignant qu'en sa qualité d'avocate, le droit de visite des familles de prisonniers est «élémentaire» et «légitime».

Elle a souhaité que Claude Mangin puisse le faire, estimant que «c'est indigne de la part des autorités marocaines d'empêcher un droit qui est légitime pour toute famille de prisonnier quel qui soit». «C'est une double torture et pour le prisonnier et pour son épouse, et ce n'est pas fait de manière intelligente. Parce que l'intelligence consiste à être au-dessus de tout ce genre de mesquineries», a-t-elle affirmé, indiquant en tant que juriste qu'elle est «scandalisée» par ce traitement «qui n'honore pas ceux qu'ils l'ont décidé».

Par ailleurs, elle a tenu à rappeler que l'Algérie «n'a aucune ambition, en ce qui concerne le Sahara occidental». «Elle veut tout simplement que les décisions de l'Onu concernant le Sahara occidental soient appliquées», a-t-elle dit. Selon Claude Mangin, le comédien Pierre Richard lui a annoncé son soutien et devra lui rendre visite mardi.

Dans un courrier, daté du 25 avril, adressé au président français, Emmanuel Macron, l'évêque de Créteil Mgr Michel Santier et le maire d'Ivry Philippe Bouyssou se sont dits compter sur l’engagement du Président «pour le respect des droits humains fondamentaux», lui demandant d’intervenir auprès des autorités marocaines pour «lever les blocages». Ils lui ont demandé également d'intervenir pour «faire cesser la situation de mise en danger» dans laquelle se trouve Claude Mangin-Asfari afin de lui permettre de rendre visite à son mari.

Tous deux soulignent leur «immense inquiétude» face à son état de santé. Pour sa part, la Ligue française des droits de l'Homme (LDH), rappelle-t-on, a demandé jeudi de mettre un terme à l'interdiction d'entrée au Maroc de la militante Claude Mangin.

En Espagne, la Coordination de solidarité avec le Sahara occidental (Ceas-Sahara) a lancé, lundi, une campagne de solidarité. «Nous transmettons un message de solidarité et de soutien à cette femme courageuse et fougueuse», a souligné la Coordination espagnole avant d’exiger «le strict respect de la légalité internationale concernant le traitement des prisonniers et le respect de leurs droits humains».

La Ceas a souligné dans son communiqué qu'elle envisage, par ailleurs, «d’organiser des voyages solidaires pour rendre visite à Claude Mangin afin de lui afficher le soutien total de l’ensemble du mouvement espagnol solidaire avec la cause sahraouie, dans cette terrible bataille qu’elle mène, dans le but de défendre un principe fondamental, celui de pouvoir rendre visite à son mari».

