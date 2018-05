Turkish blend, freedom, ramses, T 34 : Il était une fois le rock dialna

Le rock algérien a bien existé durant les années 1960 et 70 à l’instar des autres groupes dans le monde qui ont suivi la voie ouvertes par des formations musicales américaines qui ont changé l’ordre établi par la société traditionnelle et les conservateurs de tous poils. Le vent de la liberté soufflait dans le monde occidental. Cheveux aux quatre vents quand les Beatles faisaient dansaient et hurler leurs fans en délire, pantalons pattes d’éléphant et les doigts du Love and Peace bien levés pour dire non à la guerre au Vietnam. Le rock algérien était-il contestataire ? Difficile de répondre par l’affirmatif. Tout au plus s’il était vu du mauvais œil et s’il dérangeait dans la mesure où il jouait de la musique occidentale. Il aura fallu attendre les groupes kabyles pour que le rock contestataire voit le jour. Le rock algérien serait né dans les années 1950 et les groupes se distinguaient dans les grandes villes du pays en reprenant des standards américains et en animant des bals et des soirées dansantes. Début des années soixante, un groupe rock de Saint-Eugène, actuel Bologhine, fait sensation en enregistrant ses premiers 45 tours. Il s’agit des Turkish Blend, une formation du duo Malik et Yacine. Ils chantent en anglais et le succès les mènera dans les studios français. Claude François est séduit et veut les produire, mais en apprenant qu’il s’agit d’un groupe rock algérien, il mettra fin au rêve de Malik et Yacine. Loin de se décourager, les Turkish Blend enregistrent d’autres chansons dont Faire tale, Georgio my friend, Dance and jigalo, My baby is lady et plus tard, Tu vas tu viens et Lyria ainsi que d’autres tubes, mais l’aventure s’arrêtera pour ce groupe mythique algérien. Deuxième groupe à tenter l’aventure avec un enregistrement dans les studios anglais, les «Freedom» des frères Kezim. Des titres comme Sabrina en anglais et Abadane voient le jour et le succès. Tout comme les Turkish Blend, le groupe les Freedom abandonne cette voie et continue à faire de la musique dans les cabarets algériens. Ses musiciens intégreront les orchestres de la télévision algérienne. Début des années 1970, la musique moderne kabyle enregistre ses premiers succès. D’emblée cette musique sera revendicative et identitaire. Les groupes rock Inasliyen et Tagrawla composent des chansons de la cause identitaire amazighe et obtiennent un succès auprès du large public. Le groupe Ramsès chante des tubes occidentaux et arabes mais s’abstient de composer. T 34, du leader Khaled Louma, se distingue par ses chansons sociales portées par une musique rock endiablée. Raïna raï, lui, apporte sa touche rock au raï algérien et le son unique de la guitare de Lotfi Attar était partie pour faire sensation suite au succès phénoménale de Zina. Hélas l’implosion répétitive du groupe en décidera autrement. KG2 et Baaziz en solo suivront cette incursion du rock dans la musique algérienne avec un réel succès. Par contre le rock metal des nouveaux groupes algériens feront des salles combles mais pas plus. Cheikh Sidi Bémol se distingue avec ses chansons rock et obtient du succès. Sidi Bémol flirte avec le chaâbi et la chanson kabyle et sa musique et dynamique. Le rock algérien n’est pas accepté par les éditeurs qui signent ainsi sa mort.

Abdelkrim Tazaroute