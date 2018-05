Clôture de la 9e édition internationale de la danse contemporaine : maîtrise et virtuosité

La 9e édition du Festival international de la danse contemporaine a pris fin, lundi soir, avec la prestation de troupes venant de cinq pays, en offrant aux présents un panorama de la création chorégraphique contemporaine nationale et internationale.

En effet, en l’espace de quatre jours, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh a vibré au rythme de la danse contemporaine, avec des troupes venues des quatre coins de la planète, avec une participation remarquée de talents algériens. Ce festival a été organisé simultanément à l’Opéra d’Alger, au palais de la culture Moufdi-Zakaria ainsi qu’à la salle El Mouggar. «Fusion» est le thème choisi pour cette neuvième édition qui a réuni des danseurs de douze pays. La soirée de clôture du festival a permis au public, venu nombreux, de découvrir les prestations de cinq troupes qui se sont succédé sur la scène de l’Opéra. Tout comme l’art contemporain, la danse contemporaine se veut conceptuelle et expérimentale et permet une ouverture sur les expressions corporelles dans leur grande diversité, allant des productions inspirées des danses urbaines aux danses traditionnelles de différentes régions du monde. Une voie que les chorégraphes algériens n’ont pas manqué d’emprunter. Cette clôture également dédiée aux danseurs algériens, a été marquée par de nouvelles créations chorégraphiques typiquement algériennes mais dans le registre de la danse contemporaine. Un ballet magistralement interprété par les danseurs du Ballet national auxquels s’étaient mêlés des danseurs américains.

Cette soirée à forte connotation internationale a été inaugurée par la troupe "Face to face" de Batna, avant d’être remplacée par les cinq danseurs émérites du "collectif russe Ballet". Ce groupe, qui se compose d’étudiants du département chorégraphie de la faculté de ballet maître de l’institut russe des arts du théâtre, se distingue par ses chorégraphies, classique folklorique, historique et moderne.

Soulignons que la cérémonie de clôture de ce festival annuel a été rehaussée par la présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, des représentants diplomatiques accrédités en Algérie et de Fatma-Zohra Senouci Namous, commissaire du festival.



L’immense richesse du patrimoine artistique africain, revisitée



Dans une déclaration à la presse, en marge de la clôture, le ministre de la Culture a estimé que «cette neuvième édition du festival était de haut niveau», «les participants ont montré leur niveau artistique professionnel », a-t-il ajouté. Dans cette optique le premier responsable du secteur de la culture a soutenu que la particularité de cette édition, qui réunit douze pays, est la participation exceptionnelle de l’Algérie avec le ballet national de l’opéra et la troupe de danse contemporaine de Ain Defla. «Ce haut niveau et ce professionnalisme nous incite à soutenir ce festival pour sa continuité», a affirmé le ministre. La soirée a également été marquée par la présentation d’un merveilleux spectacle du quatuor de danseurs et le musicien qui les a accompagné avec chant et l’instrumental de «Karomana Studio Compagnie» venue du Mali. Baptisé «Trop de mélodies dans le corps», ce spectacle fusionne danse africaine et danse contemporaine.

A travers leur chorégraphie, les danseurs ont puisé dans l’immense richesse du patrimoine artistique africain. On pouvait facilement déceler chez ces danseurs contemporains africains des techniques issues des danses traditionnelles de leur pays. Les chorégraphes ont ainsi raconté, par la gestuelle de leurs corps, toutes les émotions de l’âme humaine, telles que la haine, la douceur, la colère et la joie. «Rythmes flamenco», est un autre spectacle qui a charmé le public.

Des interprètes espagnols de la troupe Hurycan sous la direction et chorégraphie d’Arthur Bernard Bazin et Candelaria Antelo, ont présenté un tableau intense et beau à travers une histoire de couple, une prestation pleine de maîtrise et de virtuosité.

La soirée s’est achevée avec la prestation de la troupe américaine "Bodytraffic" qui a dansé sur l’air des musiques des années cinquante et animé un atelier baptisé «jeu de lumière» sur fond de modern pop musique, un spectacle qui a également englobé une cinquantaine de danseurs algériens issus du ballet et de plusieurs coopératives de danse. Ainsi la neuvième édition du festival international de la danse contemporaine à baissé le rideau avec la promesse d’une prochaine édition plus riche et plus éclectique.

Sihem Oubraham