Le chiffre du jour : 5 facteurs

La dernière hausse des prix du pétrole s’explique par cinq facteurs majeurs qui resteront décisifs pour l’avenir immédiat des cours de l’or noir, selon le quotidien britannique des affaires, le Financial Times. Les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 75 dollars le baril, pour la première fois en quatre ans, Il s’agit d’abord de l’offre et de la demande. Le deuxième facteur majeur est le respect de l’accord par l’OPEP et la Russie. Par ailleurs, les risques géopolitiques sont cités comme le troisième facteur majeur. Les Hedge Funds (les fonds spéculatifs) constituent le quatrième facteur de la hausse des prix du pétrole. Le cinquième et dernier facteur majeur est le Schiste américain.