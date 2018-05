51e édition de la foire internationale d’Alger : La chine, invité d’honneur

Le ministre du Commerce Said Djellab, a appelé, hier à Alger, les entreprises étrangères à développer des partenariats durables et diversifiés en Algérie. S’exprimant à l’occasion de la tenue d’une conférence de presse, sur la 51e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) qui se tiendra du 8 au 13 mai à la Safex, il a souligné que «notre nouvelle politique commerciale consiste à encourager les entreprises étrangères à investir durablement et de participer à la diversification économique».

Le ministre n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction quant au développement qu’a connu ces derniers années l’entreprise algérienne. Il a indiqué à cet effet que «celle-ci a des capacités et des moyens nécessaires, pour coopérer avec les grandes entreprises étrangères. «En réponse, à une question sur le niveau de transfert du savoir-faire, M. Djellab, a précisé que ceci est une réalité dans certains domaines : électroménagers, téléphonie mobile et agroalimentaire, etc.

Le ministre a rappelé qu’une feuille de route du projet de la mise en place d'une Stratégie nationale d'exportation (SNE) devrait être finalisée en juin prochain. A propos de la FIA, il a indiqué que plus de 700 opérateurs économiques y prendront part. Il a ajouté que la participation nationale sera représentée par 403 exposants dont 143 entreprises du secteur public. Quant à la participation étrangère, il a dit que «celle-ci sera représentée par 269 exposants représentant 25 pays, dont la Chine sera l’invité d’honneur avec 58 entreprises».

De son côté, l'ambassadeur de Chine, M. Yang Guangyu a indiqué que le pays était parmi les premiers à prendre part a cet événement. Cette participation est un signal fort que les relations bilatérales sont excellentes.

Makhlouf Ait Ziane